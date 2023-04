Patricia Guasp, en un acte de Ciutadans. Foto: Europa Press

La portaveu nacional de Ciutadans, Patricia Guasp, considera que un govern de coalició de PP i Vox "seria un perill per a la prosperitat i el progrés" d'Espanya, "un risc" que al seu parer ja s'ha materialitzat a Castella i Lleó, però sosté que "el bloc" d'esquerres que ostenta actualment l'Executiu "també és molt dolent".

En una entrevista concedida a Europa Press , Guasp evita aclarir el rol que jugaria Ciutadans en un hipotètic executiu de PP i Vox però, atès que el seu partit es basa "en la llibertat" i "en garantir la igualtat", hi ha partits polítics amb els que "mai no podrien governar" en no propugnar aquests valors.

Guasp assumeix que un escenari polític "tan polaritzat" com l'actual penalitza la seva marca, un partit que insisteix a definir com a "liberal" i "de centre" focalitzat en els "problemes reals" dels espanyols, com la conciliació o l'alça dels preus d'aliments i hipoteques.

A parer seu, "el que no convé al país és la polarització", i de fet assegura que als socis liberals europeus de Ciutadans els causa "sorpresa" que els acords de govern neixin a Espanya "des dels extrems". Ells advoquen perquè els pactes s'originin al centre.

CRÍTIQUES AL BIPARTIDISME

Guasp responsabilitza el PP i el PSOE de diversos dels problemes que afecten Espanya actualment, entre els quals ressalta la sostenibilitat del sistema públic de pensions, les dificultats que travessa el sistema nacional de salut o la baixa natalitat.

Així, retreu al president, Pedro Sánchez, i al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, estar centrats en el "curt termini" per "electoralisme". A parer seu, no aborden els problemes "per garantir-se vots" que estan "captius", i posa d'exemple la reforma de les pensions.

En aquesta línia, se situa davant d'un bipartidisme que "llastra" Espanya. "Han estat 40 anys en què no s'han posat en marxa totes les reformes que necessitem, com la sanitària o la de les pensions", incideix. "I per descomptat amb tota aquesta polarització no s'aconseguirà", lamenta.

La líder de la formació aposta per "parlar com a adults els ciutadans" i traslladar, per exemple, que el sistema públic de pensions està "fallit" i "no és sostenible". "En uns anys el 30% de la població a Espanya serà més gran de 65 anys. Això és realment un problema i un repte que hem d'abordar", explica.

Ciutadans té la vista posada a les famílies, les classes mitjanes i els joves perquè "són els grans oblidats" dels governs del PP, el PSOE i els governs autonòmics de diferent signe. Al costat de la reforma del sistema de pensions, ha proposat una bateria de mesures per millorar l'exercici del sistema sanitari (harmonització perquè totes les autonomies gaudeixin d'una sanitat sense distincions) o revertir la baixa natalitat (garantir la gratuïtat dels serveis de reproducció assistida).