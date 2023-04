L'expresident de Vox Melilla, Jesús Delgado Aboy / @EP

L'expresident de Vox Melilla i actual diputat no adscrit a l'Assemblea de la ciutat autònoma, Jesús Delgado Aboy, ha estat imputat per la presumpta comissió de sengles delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial quan ocupava la Presidència del Col·legi Oficial de Metges de Melilla.

Segons la interlocutòria del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Melilla, Jesús Delgado Aboy ha estat denunciat pels nous responsables de la institució col·legial per haver gastat més de 80.000 euros amb la targeta bancària del Col·legi de Metges per a assumptes que no haurien de veure amb el mateix.

Entre altres coses, cita l'adquisició de roba íntima femenina , la compra d'un gos per a regal per valor de 1.200 euros, o una transferència de prop de 4.000 euros al compte de Delgado amb el concepte 'Telèfon president', tot això "sense comptar amb l'aprovació de l'assemblea”.

La jutgessa ha ordenat que es traslladi al Ministeri Fiscal i, si escau, a les acusacions particulars personades, entre les quals hi ha l'actual direcció del Col·legi de Metges de Melilla, "per tal que en el termini comú de deu dies , formulin escrit d'acusació, sol·licitant l'obertura de judici oral en la forma prescrita per la Llei, o bé el sobreseïment de la causa, sense perjudici que puguin sol·licitar excepcionalment la pràctica de les diligències complementàries que considerin imprescindibles per formular l'acusació”.

Tal com recull la resolució judicial, "de les diligències instructores practicades, i especialment de la documental obrant, així com de les declaracions que consten en actuacions, se'n desprèn l'existència d'indicis racionals de criminalitat que permeten, amb la provisionalitat pròpia del moment processal en què ens trobem", imputar Jesús Delgado Aboy i que fos el seu tresorer els fets punibles abans esmentats.

En aquest sentit, detalla que, "fins al mes de gener del 2019 Jesús Francisco Delgado Aboy, en la seva condició de gestor dels interessos de l'Il·lustre Col·legi de Metges de Melilla, ha violat els deures de fidelitat inherents al seu càrrec i en perjudici del titular del patrimoni administrat, n'ha disposat donant-li una destinació diferent del pactat".

A més, la interlocutòria afegeix que, "aprofitant la conducta omisiva del tresorer i l'absència d'un control efectiu de la seva gestió" Delgado Aboy "ha disposat dels diners col·legials i els ha malgastat, gastant quantitats superiors a les estrictament necessàries per fer front a la gestió dels interessos del Col·legi de Metges, i ho ha emprat en atencions alienes al pacte en virtut del qual tenia la custòdia d'aquest patrimoni aliè, minvant els fons de la Corporació a què representava".

"Fins al punt --afegeix-- de resultar impagades a la data contractualment pactada les primes de les anualitats 2018 i 2019 corresponents a l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional i de protecció jurídica que el Col·legi de Metges tenia contractat amb l'asseguradora AMA, primes que finalment van ser pagades el juliol del 2019 i l'octubre del 2019”.

DESPILFARRO I ENRIQUIMENT

La interlocutòria del Jutjat d'Instrucció número 3 recull que "la conducta del president ha suposat un malbaratament del patrimoni col·legial , en unes ocasions s'ha traduït en el pagament d'unes despeses alienes i no relacionades amb l'activitat col·legial i contraries a l'interès de l'Il·lustre Col·legi de Metges de Melilla, ja que Jesús Francisco Delgado Aboy ha aplicat els fons del Col·legi a atencions innecessàries.Despeses que, si bé no van ser directament incorporades al seu patrimoni, sí que es van pagar per decisió unilateral de Jesús Francisco Delgado Aboy ia sabent que aquests pagaments es feien en perjudici dels interessos de l'entitat que representava”.

"En altres ocasions --afegeix l'escrit-- s'ha traduït en el pagament de despeses alienes a l'activitat col·legial, i que sí que han quedat directament incorporades al seu patrimoni personal, ja que Jesús Francisco Delgado Aboy, valent-se de les facultats inherents a la seva càrrec, amb intenció d'aconseguir un enriquiment il·lícit, va procedir a desviar fons del compte titularitat del Col·legi Oficial de Metges en benefici propi, i s'apoderà d'importants sumes de diners".

En aquest sentit, apunta que Delgado Aboy “tenia sota la seva possessió una targeta associada al compte corrent titularitat del Col·legi de Metges, amb ànim d'enriquir-se ”, i “ha estat fent un ús indegut de la mateixa per atendre despeses personals i aliens a l'activitat del Col·legi, eludint la intervenció o aprovació expressa dels òrgans col·legiats del Col·legi de Metges".

Finalment, la interlocutòria subratlla que l'expresident de Vox Melilla i actual diputat no adscrit "ha estat plenament conscient" que "amb la seva conducta perjudicava els interessos de l'Il·lustre Col·legi de Metges, Corporació de Dret Públic a qui representava i que li havia confiat la gestió”.

Jesús Delgado Aboy va ser president de Vox des de l'abril del 2019 fins al gener del 2020, moment en què va ser expulsat del partit després de fer-se públiques unes gravacions en què criticava Santiago Abascal i el seu partit a nivell nacional pel seu presumpte "afany recaptatori".

Tot i que la formació li va exigir la devolució de l'acta, Delgado es va negar i va passar a ser diputat no adscrit, i des de 9 d'agost de 2021 ocupa a més la Presidència de la societat pública Proyecto Melilla SA (Promesa), en rebre el suport del principal partit del Govern melillenc, CPM. A més dels seus càrrecs públics, és cap del Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital Comarcal de Melilla