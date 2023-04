El conseller d'Interior de la Generalitat, preguntat per si a la tornada pugui ser detingut com Clara Ponsatí, ha afirmat que "no és una circumstància que tinguem davant, per la qual cosa no em vull pronunciar sobre això. No em vull avançar amb coses que en aquests moments no es donen”. | @EP

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , creu que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "hauria de poder tornar a Catalunya sense cap mena de limitació ".

Així ho ha dit durant una entrevista amb Europa Press, en què ha assegurat que "tots els exiliats i tots els represaliats de l'1-O són persones que no han comès cap delicte".

"L'únic que han fet ha estat complir amb un compromís , amb una voluntat majoritària del poble de Catalunya de poder votar ", ha afegit el conseller.

Al ser preguntat per si quan torni Puigdemont a Catalunya els Mossos ho detindran com van fer amb l'exconsellera Clara Ponsatí, ha dit: "No és una circumstància que tinguem al davant, i per això no em vull pronunciar sobre això. No em vull avançar amb coses que en aquests moments no es donen ”.

Així mateix, ha assegurat que la policia catalana és una policia administrativa que actua com a policia judicial, que compleix i respon a les ordres del jutge, fet que "passa aquí ia tots els països democràtics del planeta".

NOU DECRET DE MOSSOS



Elena ha assegurat que el nou decret dels Mossos d'Esquadra preveu el creixement de l'estructura de la policia catalana, "que passarà de 17.000 i escaig agents a 22.000 el 2030" .

Ha sostingut que l'anterior decret estava pensat per a un cos de màxim 18.000 agents, i ha justificat l'augment de comandaments perquè " cal , perquè quan creix el nombre d'agents, també han de créixer els caps, els intendents...".

Aquest nou decret pretén "posar-se al dia, després d'11 anys de l'anterior decret" , i una de les seves prioritats és la territorialització , perquè els agents siguin una policia propera.

Per aquest motiu, s'ha reforçat la Comissaria Superior Territorial i s'hi ha incorporat una nova comissaria superior també vinculada al territori.

VIOLÈNCIES MAXISTA



Elena ha explicat que el decret també fa valdre "la feina que s'ha de fer en l'àmbit de les violències masclistes" , per la qual cosa s'han reforçat unitats com la Unitat Central d'Agressions Sexuals (Ucas), amb la incorporació de nous efectius, i s'ha donat més valor a la Comissaria de Proximitat, perquè hi tingui més presència i mitjans.

"Amb aquest decret volem un cos cada cop més tecnificat , més preparat des del punt de vista tecnològic, volem reforçar la investigació, la informació i, alhora, que tota aquesta intel·ligència s'estengui al conjunt del territori amb un cos molt més present al conjunt del país", ha afegit Elena.

DENÚNCIES D'AGRESSIONS SEXUALS



Elena ha reiterat que hi ha "molta xifra negra" a les denúncies per agressions sexuals, encara que està segur que aquesta xifra baixarà a mesura que les dones se sentin acompanyades pels Mossos i ben ateses, en les seves paraules.

"Volem facilitar les coses perquè les dones denunciïn . No s'ha d'amagar que hi ha una realitat molt salvatge, molt patriarcal, que fa que les dones pateixin un grau de violències masclistes que no són tolerables", ha lamentat.

POLICIA VIRTUAL I APLICACIÓ



El conseller ha recordat que es crearà una nova Regió Policial Virtual que pretén que la ciutadania pugui tenir una gran part dels serveis que ofereixen els Mossos d'Esquadra "a la butxaca" , també a través de la nova aplicació que va presentar la policia catalana fa pocs dies.

"Això no ha d'excloure la presencialitat i que els ciutadans tinguin accés a les comissaries per fer les gestions que necessitin. Però és veritat que el món evoluciona i l'aplicació és una eina molt útil que anirà creixent per ajudar les persones a connectar-se amb els Mossos d'Esquadra", ha celebrat l'Elena.

NEGA PROBLEMES DE COORDINACIÓ ENTRE POLICIES



Ha negat que hi hagi problemes de coordinació amb altres cossos policials i, preguntat pels límits a les competències de la unitat de policia marítima dels Mossos --ja que el mar és competència de la Guàrdia Civil -- ha reiterat que la policia catalana és una policia integral, de manera que "també s'ha de donar servei al mar".

Sobre la unitat dedicada a investigar el radicalisme islàmic, ha explicat que tenen "molta coordinació" amb les policies europees, i que el pla antiterrorista dels Mossos d'Esquadra desplega els agents a zones estratègiques del territori.

" Aquest pla antiterrorista es pot moure , va en funció dels esdeveniments que hi hagi i que des de la Comissaria General d'Informació es van analitzant, i també treballen per detectar conductes radicals" , ha dit Elena, a més de concretar que no preveuen cap dispositiu específic per Setmana Santa.

CAMP NOU I KINGS LEAGUE



Els Mossos d'Esquadra i el Futbol Club Barcelona (FCB) van signar un acord per integrar el sistema Kuppel al club blaugrana, per reforçar la seguretat i la protecció aèria tant de l'estadi com d'altres equipaments de la ciutat.

Aquest sistema està format per sensors i càmeres d'alta definició que permet als agents localitzar i identificar drons que sobrevolen l'espai públic i que “representin una amenaça per a la seguretat pública”.

Elena ha explicat que els Mossos d'Esquadra participen en grans esdeveniments per garantir la seguretat i "en cadascun s'analitza el risc que té ia partir d'aquí s'estudien els efectius que es necessiten", com va passar amb la Kings League.

Ha assegurat que el fenomen de la Kings League ha "modernitzat" la societat, perquè els partits també s'emetien per Twitch i, després de ser preguntat per si els Mossos d'Esquadra, amb la finalitat de modernitzar el cos, es farien un canal en aquesta plataforma, ha dit que no ho tenen al cap de moment.