A la seva Guia de Campanya, el PSOE explica que vol superar les 7.500 candidatures i càrrega contra els candidats de partits de dretes que estan "designats a dit o empentes". | COTTONBRO STUDIO

El PSOE ha demanat als seus candidats a les municipals i autonòmiques del pròxim 28 de maig que promoguin debats a les seves circumscripcions i territoris amb els del PP , dels quals assegura que molts són designats "a empentes" . També proposa explorar xarxes com TikTok o Be Real per arribar al vot jove i de manera més espontània, segons està recollit a la Guia de Campanya que ha elaborat el partit per a aquests comicis.

En aquest text, el PSOE explica que vol superar les 7.500 candidatures que van presentar a les municipals del 2019 i ha demanat als seus candidats que surtin a donar la batalla a totes les places , tant a les municipals com a les 12 comunitats autònomes on se celebren eleccions aquell dia.

Així, els demana que barallin el vot a tot arreu: "No hi ha lloc petit ni de menor importància : guanyar les eleccions implica tenir l'ambició de guanyar a cada lloc per consolidar l'alternativa que oferim a la ciutadania".

I per això, els insta a confrontar les propostes del PSOE a cada lloc amb què consideren el "soroll" de la dreta i amb aquesta finalitat, els incita que promoguin debats. De fet, el Comitè Electoral Federal s'ofereix a ajudar a la preparació d'aquests debats.

La Guia de Campanya argumenta que les dades internes que manegen reforcen la valoració dels seus alcaldes i alcaldesses, per la qual cosa creuen que els ciutadans valoraran la "bona gestió i projecte de futur" i també els candidats aspirants a alcaldies i presidències autonòmiques.

CANDIDATS DE LA DRETA, "A DIT O A EMPENTES"

Per això, els demanen promoure debats amb què la ciutadania pugui valorar la diferència: "podran contrastar com la dreta i la ultradreta no tenen propostes per resoldre els problemes d' habitatge ni per promoure una mobilitat que contribueixi a mitigar els efectes del canvi climàtic " per exemple", assegura el text esmentat.

De fet, a la mateixa Guia es compara els candidats del PSOE amb els de la dreta, assegurant que són els millors elegits per primàries, davant els de la dreta, que estan "designats a dit o a empentes" i al·leguen que "molts de els seus candidats no volen enfrontar-se als candidats socialistes" .

INTENSIFICAR PRESÈNCIA EN MITJANS I APROFITAR LES XARXES

Una altra de les propostes que conté aquesta Guia és aprofitar tots els canals al seu abast, com ara mítings o mitjans tradicionals de ràdio, televisió, premsa escrita o el boca a boca de la militància.

Però creuen que a més d'" intensificar" la seva presència en aquests mitjans, sobretot perquè la "influència dels mitjans locals és cada vegada més gran", els candidats també han d'aprofitar les xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram que ja estan consolidades i explorar altres opcions com “TikTok, Be Real, Twitch” que permeten “arribar a públics més joves i de forma més espontània”.

En qualsevol cas, la Guia de Campanya planteja fer una estratègia de comunicació "àmplia i versàtil" incloent també insercions publicitàries als mitjans convencionals i abordant el potencial de la "publicitat programàtica segmentada, tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació digital com a altre tipus de suports específicament publicitaris".

ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓ I EL TREBALL DE LA MILITÀNCIA

Entre les consignes que s'inclouen en aquesta Guia hi ha la d' “estimular la participació” per mantenir i eixamplar la base de suport socialista. Per això, consideren que la seva militància és la seva "força major" i "determinant" per mobilitzar el seu electorat tradicional i ampliar-lo . I partint d'aquesta base, volen que les agrupacions locals s'encarreguin de mantenir el contacte més proper amb els ciutadans amb una “campanya de proximitat”.

Precisament per promoure aquesta mobilització, el document també explica que fa setmanes que tenen un "contacte intens" amb el teixit associatiu als barris i amb presència constant dels candidats.

AJUDA DEL COMITÈ ELECTORAL FEDERAL I ZONES D'INTERÈS PRIORITARI

També es deixa clar que el Comitè Electoral Federal posaran a disposició dels candidats tots els recursos que necessitin . En aquest sentit, el text assenyala que ja ha posat a disposició de l'organització la identificació de Zones d'Interès Prioritari, informes d'estadística electoral de municipis de més de 20.000 habitants i diverses eines d'anàlisi i segmentació electoral.

Assenyala que el Comitè Electoral , a més de coordinar la campanya, tractarà de resoldre totes les necessitats específiques dels candidats, inclosa la preparació de debats o aclariments per a la planificació i execució de la campanya.

Recorden que més de 20,5 milions d'espanyols tenen alcalde socialista ; que compten amb 9 presidents autonòmics i una vicepresidència de les 12 CC. AA. en què se celebren eleccions; presideixen 23 de les 41 diputacions provincials, tres capítols insulars, tres Consells insulars i la vicepresidència de Melilla.

A això s'afegeix que presideixen la FEMP i la " força " que els dona tenir 22.500 regidors. Ara aspiren a superar les 7.500 candidatures per al 28 de maig i tornar a ser la primera força en nombre de candidatures presentades, a més de guanyar els comicis com el 2019.

A la citada Guia adverteixen als seus candidats que la dreta i la ultradreta tenen una "agenda oculta" amb què volen tornar a la "llei del més fort " al "campi qui pugui". Una agenda, diuen, de la qual la dreta no voldrà parlar tractant només de " crispar " amb " desqualificacions i discurs d'odi ".

També asseguren que el PP no té projecte i posen com a exemple que Rajoy va frenar el desplegament d'energies renovables amb una “ falta de visió estratègica ” que ha fet que el país s'enfronti en pitjors condicions a la crisi energètica derivada de la crisi d' Ucraïna .

Afegeixen que l'únic risc que veuen és el pacte del PP amb Vox a molts municipis per " restar " l'alcaldia al PSOE, encara que aquest partit sigui la llista més votada. En aquest sentit, al·leguen que Feijóo se sent còmode pactant amb la ultradreta i per això es va abstenir en la moció de censura de Vox i “ha deixat de dir que governi la llista més votada”.

CONTINGUT DEL DISCURS DELS CANDIDATS

El document demana als candidats centrar els seus missatges en les propostes que fan per als seus municipis o CCAA. És a dir, que tinguin una actitud "propositiva" davant de la dreta, de la qual asseguren que el seu discurs és el "soroll, insult i crispació".

Així, apunten que en l'àmbit de les eleccions municipals, les propostes dels candidats estaran englobades al programa marc municipal de crear municipis sostenibles, socials, sense bretxa de gènere, saludables, savis i assegurances.

Mentre que planteja que els candidats a la presidència de les Comunitats Autònomes parlaran de les propostes que parteixen del Programa Marc Autonòmic referit a més i millors llocs de treball ; Transició ecològica justa; Igualtat entre homes i dones; Serveis públics de qualitat (sanitat, educació); Agricultura i Ramaderia; Ciència i Innovació; Cultura; Diversitat i Cohesió territorial.

Finalment, planteja que tant en l'àmbit municipal com en l'autonòmic, els candidats facin un èmfasi especial en les propostes per als joves, abordant l' Agenda jove , per donar resposta a les seves principals preocupacions: “feines de qualitat i habitatge”.