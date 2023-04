El candidat de CRUE per presidir l'Associació Europea d'Universitats vol visibilitzar les universitats espanyoles a Europa: "Posarem en ordinari allò que no és extraordinari". | @EP

El candidat de CRUE per presidir l' Associació Europea d'Universitats (EUA per les sigles en anglès) els quatre anys vinents, Josep Maria Garrell , ha assenyalat que a Europa "el model més comú és considerar l'Educació Superior com un tot" .

"El que és comú a Europa és tractar l'educació superior com una cosa conjunta, que inclou altres coses com són les arts, la música o cicles formatius superiors ", ha subratllat Garrell, després de ser preguntat pel projecte de llei pel qual es regulen els Ensenyaments Artístics Superiors, presentat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Garrell, que ha estat rector de la Universitat Ramon Llull deu anys (2012-2022) i vicepresident de CRUE (2021-2022), ha explicat que a Europa “el més comú és tractar l'Educació Superior amb una visió més holística ”, mentre que a Espanya hi ha una separació " enorme ": " Són dos models ".

En aquest punt, ha indicat que el que es demana a Espanya a les universitats per ser una universitat "és el que en altres països s'anomena Universitat de Recerca" , per la qual cosa ha apostat per analitzar el que està passant a altres països i veure allò que funciona i allò que no funciona; i per tindre una "visió holística de l'Educació Superior amb les menys barreres possibles".

"No dic ni treure ni posar ni fer-ho precipitadament, però en l'àmbit europeu s'entén més holísticament del que entenem aquí. Cal definir què és el que es vol i veure si cal fer algun tipus de canvi", ha matisat respecte a la regulació dels Ensenyaments Artístics Superiors a Espanya, per a la qual, en les seves paraules, cal "un consens social gran" , ja que els canvis en educació "no es poden fer per demà passat treure'l".

LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, "EL MÉS HOMOLOGABLE POSSIBLE"



Pel que fa a les proves d'accés a la Universitat , que Espanya està treballant en la transició a un nou model, Garrell ha defensat que el sistema d'accés a les universitats ha de ser "com més homologablement sigui possible d'un país a l'altre".

Per exemple, ha esmentat que "un estudiant francès ha de poder estudiar a Alemanya i viceversa" , per això els processos d'avaluació per a l'accés a la Universitat "han de fer-se des de principis d'equitat, principis de justícia".

Tot i que ha assegurat que "no hi ha una opinió" per part de l'EUA sobre la reforma d'aquesta prova a Espanya, ha indicat, respecte a la possibilitat d'implantar una prova única a tot el territori, que és un debat "fruit de l'ordenament jurídic" ", ja que a l'Estat espanyol les comunitats autonòmiques tenen la competència en matèria educativa: "Si es creu en aquest ordenament jurídic, no hi ha debat".

El candidat a presidir l'EUA també ha lloat l' "èxit absolut" del programa ERASMUS , "que transcendeix la Universitat perquè és una experiència de vida", que ha de beneficiar "moltíssims ciutadans". Sobre els problemes d'alguns estudiants espanyols d'ERASMUS per trobar allotjament a Itàlia , ha comentat que l'associació inclou als seus informes el que reporten les universitats o els rectors.

LA LOSU, UNA LLEI QUE AUGMENTARÀ L'AUTONOMIA DE LES UNIVERSITATS



Garrell, que no ha volgut "entrar en detalls" sobre el que suposarà la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), preveu que la nova normal "serà una bona llei en la mesura que pugi el nivell d'autonomia de les universitats espanyoles " , un tema que, segons ell, "haurà d'analitzar-se amb detall".

"És obvi que molts rectors de les universitats espanyoles han donat la seva opinió sobre això, veurem amb el temps si la LOSU puja o no el nivell d'autonomia que tenen les universitats ", ha postil·lat l'exrector, que ha matisat que l'autonomia és “poder implementar les decisions que una universitat vol implementar amb la rendició de comptes”.

En ser preguntat per la possible politització dels claustres després de l'entrada en vigor de la LOSU, Garrell ha defensat que, des de l'òptica dels EUA, "la Universitat és adulta per saber què pot fer" i ha esmentat la situació a Hongria , que "no té res a veure amb la situació espanyola", on un conjunt d'universitats han estat " apartades " del programa ERASMUS a causa d'"una politització que afecta la Universitat".

D'altra banda, ha assegurat que l'EUA "no ho fa i no ho ha fet mai" intervenir en els processos electorals de les universitats . "No crec que ho hagi de fer. L'EUA difícilment es pot posar en coses en què els rectors estan molt més propers. No em consta que mai no s'hagi fet ni que s'hagi sol·licitat", ha precisat.

EL NOU PRESIDENT DE L'EUA SERÀ ESCOLLIT EL 20 D'ABRIL



El 20 d'abril vinent, l' Assemblea General de l'EUA, associació integrada per més de 850 institucions i organitzacions d'Educació Superior de 49 països europeus, entre els quals s'inclouen 35 conferències de rectors, que se celebrarà a Gdansk (Polònia), triarà el nou president per als quatre anys vinents, que substituirà l'irlandès Michael Murphy.

"L'EUA és una associació d'universitats que, alhora, actua com una conferència de conferències, és la representació del sector universitari europeu, la veu de les universitats d'Europa . L'EUA és a Europa el que CRUE és a Espanya", ha comparat Garrell.

Pel candidat espanyol a presidir l'EUA, durant la Presidència de Murphy s'ha fet "una profunda i bona transformació del que és l'associació en conjunt" : "Hi ha hagut una evolució que tothom qualifica de positiva i jo em sento part de l'equip que ha intentat impulsar aquest canvi”.

Per aquest motiu, la principal línia de treball de Garrell si és elegit el pròxim 20 d'abril serà la "continuïtat, un model continuista amb la dosi oportuna de crítica constructiva". Així, la primera cosa que proposa el candidat és fer una avaluació del Pla Estratègic de l'associació "per si cal ajustar alguna cosa".

"Hi ha una opinió generalitzada que hem de reflexionar sobre la transformació de l'ensenyament i l'aprenentatge a les universitats, ja que en deu anys serà diferent i les universitats han de liderar aquest canvi", ha manifestat.

En concret, Garrell ha fet referència als processos d'innovació o a la formació al llarg de la vida. "Les universitats hem d'assumir el nostre lideratge. Hi ha un consens que moltes de les coses estan a mig fer-se", ha sentenciat.

L'elecció de Garrell com a president de l'EUA, segons ha relatat el candidat, ajudarà a “visibilitzar més el sistema universitari espanyol en l'àmbit europeu i de la Comissió Europea”. "Posarem en ordinari el que no és extraordinari, com és la internalització o la presència de CRUE en el context mundial i a Europa. La meva candidatura forma part del normal que és que un exrector espanyol pugui estar en un procés electoral d'un organisme internacional", ha dit.