Polítics de diferents partits han acomiadat aquest divendres l'exministre i exlíder del PP català, Josep Piqué , a la seva capella ardent al Tanatori M-30 de Madrid i han destacat la seva " lleialtat ", " qualitat humana " i capacitat de diàleg .

"Necessitaríem a Espanya moltes més persones com ell" , ha asseverat l'expresident del Govern, José María Aznar , en declaracions als mitjans de comunicació en arribar al tanatori, al qual han assistit també empresaris, familiars i amics de Piqué.

Aznar ha lloat la figura de l'exministre per la seva " lleialtat " i labor de servei públic , i, en concret, pel seu treball al capdavant dels ministeris d'Indústria, d'Afers Estrangers i de Ciència i Tecnologia . "En tots els càrrecs exercia una gran brillantor i va ser un home molt intel·ligent i lleial", ha exalçat, visiblement afectat.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat l' exministre de la Presidència d'Espanya, Javier Arenas , que ha definit Piqué com "un gran espanyol, un gran català, un gran economista, un gran professor i un gran polític" del qual, tot i això , "el que més va destacar va ser la seva qualitat humana" .

Fins i tot la capella ardent també s'ha acostat l' exministre de l'Interior i impulsor de Neos, Jaime Mayor Oreja , que ha recordat Piqué com "un gran company tant personal com polític" . "Va tenir una gran capacitat de portar-se bé amb tothom, des del sector econòmic fins a la comunicació, per això és una gran pèrdua per a tothom", ha indicat.

Per la seva banda, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha mostrat el seu condol "en nom del poble de Madrid" a la família de l'exministre, a qui s'ha referit com "un gran home d'Estat" , "amb el millor humanisme". "És una pèrdua irreparable , sense cap dubte, quedarà sempre a la nostra memòria, ja que és un fidel representant de la capacitat de tenir punts de trobada en una societat com l'espanyola", ha declarat.

Així mateix, la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho , que va presidir el PP de Catalunya del 2008 al 2017, després de deixar Piqué aquest càrrec, ha reivindicat la figura de l'exministre com una de les "més importants que ha tingut Espanya, el PP i Catalunya" .

" Va ser el meu cap, el meu mestre, un gran home d'Estat i un referent per a tothom a Catalunya ", ha afegit, per celebrar que deixa un "Gran llegat de constitucionalitat, estabilitat, progrés i concòrdia": "Creia en una Catalunya i una Espanya de tots”.

Per la seva banda, el portaveu de Campanya del PP, Borja Sémper , ha valorat tot el coneixement de Piqué i les seves " formes tan educades ". "Representa l'home necessari en la política perquè hi conflueixen el fons i la forma, aquesta última tan injuriada en la política actual", ha explicat el portaveu.

"Tant de bo l'exemple de Josep Piqué no es quedi només avui en declaracions dels uns i dels altres, sinó que a partir de demà prenguem bona nota d'aquest estil ", ha sentenciat Sémper.

POLÍTICS DE PSOE I CS

A més de dirigents del PP, a la capella ardent de Piqué han acudit polítics d'altres partits, com l'exministra d'Afers Estrangers i Sanitat del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez , que ha destacat de l'exministre el seu perfil de " servidor públic" ".

" Va ser un gran ministre i una persona amb qui es podia parlar i dialogar. Cal destacar el respecte que sempre mantenia. Li tenia molt d'afecte personal", ha manifestat.

"En aquests moments necessitem recordar el seu llegat en l'àmbit polític i econòmic, i el seu gran compromís social", ha ressaltat per part seva la candidata del PSOE a l'Alcaldia de Madrid i exministra d'Indústria, Reyes Maroto , per aplaudir el caràcter " dialogant "de l'exministre, més quan actualment prima la " confrontació ": "Ell sempre ens ensenyava que en el diàleg podíem trobar els acords ".

Igualment, el diputat de Ciutadans al Congrés, Miguel Gutiérrez , ha lamentat la mort de Piqué, qui, ha recordat, denunciava " el que era la possible deriva de l'independentisme català " quan Ciutadans naixia. " Per a Cs va ser un gran referent ", ha afegit, per subratllar que en aquests moments, "de política de molt baix nivell", calen persones com l'exministre.

També de Ciutadans, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha apuntat a la " integritat, la temprança i el joc net " de l'exministre, virtuts "que es troben a faltar molt en la política actual, i més en la política catalana".

També ha acudit a la capella ardent el periodista Pedro J. Ramírez, que ha recordat Piqué com "una figura clau" en la conformació del "centre reformista del Govern d'Aznar" . "Aquest concepte reflectia molt bé la ideologia, el tarannà i intel·ligència de Josep Piqué. Ell sempre desenvolupava una intel·ligència crítica, era un home extraordinàriament culte i un conversador amb curiositat infinita", ha assenyalat el periodista.

TRAJECTÒRIA DE PIQUÉ

Piqué (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1955), que va morir aquest dijous als 68 anys, va ser líder del PP a Catalunya i va ocupar els càrrecs de ministre d'Indústria i Energia (1996-2000), ministre Portaveu del Govern (1998- 2000), d' Afers Estrangers (2000-2002) i de Ciència i Tecnologia (2002-2003) als governs d' Aznar .

Des que va abandonar la política, Piqué va recuperar la faceta empresarial i va ocupar, entre altres càrrecs, el de president de la companyia aèria 'low cost' Vueling, el de conseller delegat d'OHL , i actualment també formava part del consell d'administració del fabricant automobilístic espanyol SEAT .

El Partit Popular havia inclòs recentment Piqué com a integrant de la nova fundació del partit , denominada 'Reformisme21 ' i amb la qual la formació pretén atraure talent i experiència amb l'objectiu de donar “valor afegit a la política en general i al PP en particular ".