La líder dels comuns al Parlament adverteix que "no hi ha llei possible si no és limitant els preus de lloguer", i que no va d'ideologies polítiques ni partits. | @EP

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat el PSOE a " recapacitar " i limitar el preu del lloguer a la Llei d'Habitatge , que considera el gran escull en la negociació d'aquesta normativa, que era un dels compromisos de l'acord d'investidura entre socialistes i Unides Podem (UP).

En una entrevista d'Europa Press, ha sostingut que "no hi ha llei possible si no és limitant els preus de lloguer" , i que no va d'ideologies polítiques ni partits d'una necessitat generalitzada que està castigant les famílies.

També considera que hi ha un problema amb les hipoteques : "No pot ser que ara els bancs estiguin tenint uns interessos i uns beneficis extraordinaris i hi ha famílies que estan patint perquè la quota de les hipoteques variables pot pujar fins i tot 300 euros al mes" .

"El PSOE no fa; se l'obliga a fer" , ha retret la dirigent dels comuns, que ha insistit que la regulació del preu de l'habitatge és un compromís recollit a l'acord del Govern de coalició i que els acords estan per complir-los.

JOAN CLOS



A més, ha criticat que "el gran referent o la gran inspiració del PSOE en matèria d´habitatge no són els sindicats d'inquilines, no és escoltar la veu de la ciutadania que ho està passant malament, sinó que és un senyor que es diu Joan Clos , líder de la patronal immobiliària" i exministre i exalcalde de Barcelona.

"El que està fent és defensar els interessos dels especuladors immobiliaris , de les grans forquilles i no garantir el dret de la ciutadania", ha criticat Albiach, que ha assegurat que hi ha 4.000 entitats a Espanya que estan reclamant aquesta regulació del lloguer i també ha recordat que el dret a un habitatge digne està recollit a la Constitució.

FEIJÓO "DE MODERAT NO TÉ RES"



Albiach també ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , de qui ha dit que "de moderat no en té res" en comparació del seu predecessor al capdavant del partit, Pablo Casado , quan es compleix un any del relleu a la cúpula dels populars.

Ha sostingut que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, té força per "marcar l'agenda , fins i tot les declaracions del senyor Feijóo", i no veu diferències entre el PP de Casado i el de Feijóo, sinó que creu que és el mateix partit de sempre.

També ha avisat que l' abstenció del PP a la moció de censura del candidat de Vox, Ramón Tamames, "no deixa de ser una porta oberta a pactar amb Vox , igual que han fet a Castella i Lleó, en un pròxim Govern central després d'unes eleccions generals”.