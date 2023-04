El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona afirma que "Jo explico la meva veritat. I dic: el que no veig és que expliqueu la vostra", sobre les intencions de la resta de candidats per fer-ho alcalde. | @EP

L'exalcalde i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha defensat la seva capacitat de pactar tant amb el PSC com amb ERC per governar després de les eleccions: “El pacte que faci, sigui amb el PSC o ERC, serà un bon pacte, perquè serà un pacte per transformar la ciutat”.

En el marc de la ronda d'entrevistes d'Europa Press als candidats per Barcelona, ha dit que, si guanyen les eleccions els alcaldables Jaume Collboni (PSC) o Ernest Maragall (ERC), els farà alcaldes , però ell també formula la pregunta a la inversa.

"Jo explico la meva veritat. I dic: el que no veig és que expliqueu la vostra", en qüestionar que Collboni i Maragall no hagin explicitat si farien alcalde el mateix Trias , que es reivindica a més com una candidatura que es contraposa a la de l'alcaldessa, Ada Colau (BComú).

Així, ha mantingut que deixarà la seva acta de regidor de no arribar a alçar-se amb la vara d'alcalde : "Em presento per ser alcalde. Tinc 76 anys i no té cap sentit que jo em quedi aquí un munt d'anys aguantant una cadira per ser regidor. Me n'aniré a casa a jubilar-me ”.

Pel que fa a Colau, Trias prioritza canviar la manera d'actuar des del consistori perquè creu que l'alcaldessa "juga a la contra" i que això cansa la gent, que vol que se l'escolti, ha argumentat.

Qui va liderar la capital catalana del 2011 al 2015 afirma que la seva estratègia és "millorar la ciutat d'ara" i, tot i estar content que molta gent el recordi bé com a exalcalde, diu que aquesta és una nova etapa en què caldrà fer coses diferents respecte a la seva anterior etapa a l'Alcaldia.

PDECAT



L'exalcalde de CiU ha fixat els dies posteriors a Setmana Santa la data per presentar el seu pacte definitiu amb el PDeCat per concórrer junts a la capital catalana, que assegura que "està tancat" amb acord a tots els punts.

Tot i això, ha insistit que la configuració de la llista electoral no passarà per l'acord , sinó que ell reivindica la seva " potestat " per escollir tots els integrants , entre els quals ja figuren els exregidors Neus Munté i Jordi Martí i l'exconsellera Victòria Alsina , com a segona, tercer i quarta respectivament.

GRAN VIA



Dels seus plans, ha explicat que vol transformar la Gran Via perquè és el carrer més llarg de la ciutat, i planteja un model similar al de l'avinguda Diagonal : portar les voreres fins a la primera fila d'arbres i fer circular els cotxes pels passatges centrals , que ara són per a vianants i "no es fan servir".

Trias creu que, així, es pot habilitar més espai de voreres i resoldre així que hi hagi "poc comerç" , mentre que ha descartat reurbanitzar la Gran Via per transformar el trànsit d'aquest eix.

També sobre urbanisme, assegura que no revertirà cap 'superilla' , encara que opina que s'han aplicat malament i defensa que per millorar el model cal acordar-ho en el marc d'un pacte de mobilitat per "aconseguir que no es col·lapsi" i reduir la pol·lució a la ciutat.

HABITATGE I SALUT PÚBLICA



Ha advocat per la col·laboració amb la resta de forces polítiques per revertir la manca d'habitatge assequible, que per a ell implica construir, comprar i rehabilitar habitatges en males condicions, mentre que per reduir el sensellarisme vol "intensificar" el 'housing first'.

I després d'haver encapçalat la Conselleria de Salut i l' Institut Català de la Salut (ICS), ha avisat que cal " perseguir " els punts d'entrada de droga a Catalunya i ha optat per llançar campanyes contra el consum, sobretot entre els joves, perquè veuen errors en la gestió municipal d'aquesta matèria.