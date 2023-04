El conseller d'Interior de la Generalitat també anuncia que aquest any incorporarà 70 camions de Bombers de la Generalitat per renovar la flota del cos. | @EP

Joan Ignasi Elena , conseller d'Interior de la Generalitat, ha explicat que aquest any incorporarà 70 camions de Bombers de la Generalitat per renovar la flota del cos.

En una entrevista amb Europa Press, Elena ha detallat que aquesta inversió per augmentar la flota de vehicles és "perquè el cos ho necessita" , i també ha recordat que han convocat una tercera promoció per a 250 efectius i en faran una altra de 250 més aquest any .

" L'any 2011 , el pressupost de la Conselleria, treballadors a part, era de 297 milions . Amb el conseller Espadaler va arribar a 130 milions . Va passar de 297 a 130. Això és deixar als ossos al cos de Bombers, de Mossos, d'Agents Rurals... Refer això costa temps ”, ha afegit.

Preguntat per les polèmiques al voltant de l'incendi de Rubí , en què van morir tres persones , ha negat que els camions de Bombers arribessin tard a extingir el foc, ha afegit que van trigar "màxim 15 minuts a arribar" , i ha rebutjat donar més explicacions perquè --en les seves paraules-- hi ha una investigació oberta per aclarir-ne les causes.

INCENDIS I SEQUERA



Elena ha detallat que són "conscients que aquest estiu serà difícil" , i per això la Conselleria ha avançat l'arribada de tots els mitjans aeris a principis de maig, mentre que anteriorment es feia a mitjans de juny.

" Serà un estiu difícil, difícil, difícil. La sequera té una conseqüència que estem veient sobre l'ús de l'aigua, però alhora sobre el medi pel risc d'incendis . La portem acumulada des de fa molts anys, la sequera, i ha afectat molt la massa forestal del país", ha lamentat Elena.

Alhora, ha volgut enviar un missatge als ciutadans de "molta prudència, prevenció, que en facin ús i que gaudeixin de l'espai natural però amb responsabilitat" .

També ha assegurat que els cossos de seguretat i emergències "íntegrament estaran involucrats per minimitzar l'impacte que puguin tenir els incendis del país".

Sobre la falta d'acord a la cimera per la sequera , ha apel·lat a la responsabilitat: "Si no s'és capaç, ni en aquestes circumstàncies, d'arribar a acords amb el Govern sobre coses tan òbvies com el que es va plantejar a la cimera. .. El grau d' electoralisme hauria de tenir un límit . Jo crec que la sequera és un límit . Si ni amb això s'abandona el partidisme ... Francament ... En fi " .