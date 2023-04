L'exalcalde i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona sí que vol comptar amb l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs: "Sempre que vingui serà més que benvinguda". | @EP

L'exalcalde i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , ha recomanat prudència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per tornar a Catalunya : "Màxima prudència perquè sé com actua l'Estat espanyol i no té mai bones intencions".

Ho ha dit en el marc d'una ronda d'entrevistes d'Europa Press als candidats a l'Alcaldia de Barcelona , preguntat si considera que es donen les condicions perquè Puigdemont torni a Catalunya després del retorn de l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí i la reforma del Codi Penal .

“ Ja ho he viscut a la meva pròpia pell. Et creus que tens uns drets, et diuen unes coses, i, després, molta atenció: has de tenir moltes garanties per fer el que has de fer. No em fiaria gaire ”, ha avisat .

Sobre si comptarà amb Puigdemont per a la seva campanya a Barcelona, ha respost que "no està per fer la campanya" i ha destacat l'amistat i l'afecte que té amb l'expresident.

"L'avantatge que tinc amb Puigdemont és que em diu: 'Trias, fes la teva campanya perquè tu el que has de fer és guanyar'. Jo segueixo les ordres de Puigdemont: a guanyar" , ha sostingut.

Tot i això, sí que vol comptar amb l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs , de qui ha dit que amb ella sempre ha explicat: " El dia que em vaig presentar, va venir . Sempre que vingui serà més que benvinguda".

"PERSECUCIÓ I INJUSTÍCIA" A BORRÀS



Respecte a la situació de Borràs després de la condemna a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Trias ho ha desvinculat de la seva candidatura: "Això no té res a veure amb mi" .

Ha opinat que des de Junts no li demanaran que dimiteixi i ha lamentat que "està sotmesa a una persecució ia una injustícia" perquè la mateixa sentència la condemna a quatre anys de presó i li demana l'indult, cosa que ho diu tot.

Per a Trias, no hauria de deixar la presidència del partit i ha insistit que no es pronunciarà sobre el que ha de fer, després de la petició del tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Jordi Martí (BComú), de fer-ho: "No em posaré a aquest incendi" .