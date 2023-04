El portaveu de campanya del PP, preguntat per si se sentiria còmode en un Govern amb Vox, ha respost que l'"Espanya que heretarà Feijóo necessitarà consensos, i només un perfil com el de Feijóo els pot aconseguir a esquerra i dreta" . | @EP

El portaveu de campanya del PP, Borja Sémper , ha considerat que, a Catalunya , "la clau per a la reconstrucció és un projecte fet per catalans" , constitucionalista i de centredreta.

En una entrevista al diari 'La Vanguardia' aquest diumenge, ha explicat que aquest projecte pel qual aposta ha de superar "la dialèctica perversa que no es parli de gestió perquè el 'procés' ho ha tapat tot" , i que el PP ha de ser referent en aquest sentit.

Ha dit textualment que Catalunya té tots els elements per triomfar , destacant que té talent, una cultura i una identitat pròpia, i ha afegit que “fora de la legalitat només hi ha fracàs, empobriment i frustració” .

Preguntat per un nou Estatut , ha respost: “ Em sembla legítim demanar més competències , però primer és adonar del que fas amb les que tens. La política espanyola ha de ser conscient de les particularitats de la política catalana, però els polítics catalans també han de ser conscients de la pluralitat de Catalunya” .

"PINÇA" DE VOX I SÁNCHEZ CONTRA EL PP



D'altra banda, ha situat tant Vox com el president del Govern, Pedro Sánchez, com adversaris del PP: "És una pinça en què Vox té com a objectiu perjudicar el PP electoralment , i Sánchez, que no accedim al govern".

I en preguntar-li per si se sentiria còmode en un Govern amb Vox , ha respost que l'"Espanya que heretarà Feijóo necessitarà consensos , i només un perfil com el de Feijóo els pot aconseguir a esquerra i dreta".