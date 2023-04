El País Basc és la comunitat on es perceben les més altes, amb una mitjana d'uns 1.031 euros, segons ha detallat el Govern espanyol en una resposta parlamentària registrada al Congrés. | @EP

La pensió contributiva de viduïtat se situa en una mitjana de 850 euros al mes , amb més de 2,354 milions de persones que cobren aquesta ajuda , i el País Basc és la comunitat on es perceben les més altes, amb una mitjana d'uns 1.031 euros, segons ha detallat el Govern en una resposta parlamentària registrada al Congrés.

I és que, davant de les preguntes de diversos diputats del PSOE sobre la despesa en pensions de viduïtat, l'Executiu ha ofert desglossades les dades per comunitats autònomes en data de l'1 de gener d'aquest any i també en funció del percentatge.

La pensió contributiva de viduïtat és del 52% de la base reguladora de la persona morta , si bé aquest percentatge pot augmentar fins al 60% si el beneficiari no té dret a pensió pública i no percep ingressos per la realització d'una feina i si no rep altres rendiments en quantia superior als límits exigits per accedir a la pensió mínima.

Així mateix, el percentatge pot pujar fins al 70% de la base reguladora quan el pensionista tingui familiars a càrrec , si aquesta pensió constitueix la font d'ingressos principal o si els rendiments anuals del pensionista no superi els 18.877,6 euros .

EXTREMADURA, LA QUE REP UNA MENOR QUANTIA

D'aquesta manera, les mitjanes entre comunitats autònomes oscil·len entre els 716,9 euros de Galícia i els 1.031 euros del País Basc . A la vora dels 1.000 euros se situa Madrid , la mitjana de la qual se situen en els 970,84 euros ; i Astúries , amb 969,37 euros.

Si s'observa els diferents percentatges per cobrar aquesta pensió, és el País Basc el que encapçala la llista de comunitats autònomes en els tres models, especialment en la prestació del 60% , on Euskadi se situa en una mitjana de 1.230,26 euros , per davant de Madrid (1.162,24 euros) i de Cantàbria (1.136,81 euros).

En termes de gènere, són més de 2,15 milions de dones les que cobren aquesta pensió davant de gairebé 200.000 homes , amb una mitjana de 871,4 euros i 595,6 euros , respectivament. D'altra banda, Andalusia és la que registra un nombre més gran de pensions de viduïtat, amb un total de 392.931; seguida de Catalunya , amb 391.416, i la Comunitat de Madrid , amb 272.790.

EL GOVERN ACORDAR AMB BILDU INCREMENTAR AQUESTES PENSIONS

L'Executiu també ha ofert dades sobre l' evolució de la despesa pública en aquest tipus de pensions, on ha revelat que la despesa s'ha incrementat en més d'un 20% des del 2019 , quan la despesa se situava en 23.516,55 euros ; fins a la despesa estimada en els pressupostos de 2023 , on s'estimen 28.393,66 milions d'euros.

A més, en el marc de la recent reforma de pensions avalada al Congrés, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va arribar a un acord amb EH Bildu per incrementar les pensions mínimes de viduïtat i equiparar-les amb les contributives de jubilació.

En concret, aquestes pensions augmentaran el 2024 des de 40 euros al mes per a les pensions individuals, fins als 126 euros més al mes a les de viduïtat amb càrregues . L'increment, segons va explicar Bildu, serà entre 1.775 i 3.800 euros durant quatre anys . En termes percentuals suposa un augment del 17% per a les individuals i del 30% per a les de càrrec .