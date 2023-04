El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, i el president de FECAC, Daniel Salinero, assisteixen a una missa rociera a la Sagrada Família. | @EP

El president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac), Daniel Salinero, ha demanat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ia TV3 "la restitució de l'honor de la Mare de Déu del Rocío" després del gag al programa 'Està passant'.

En un comunicat, ha demanat disculpes públiques pel gag, que parodiava la Verge del Rocío, a qui s'han referit com una mofa de "molt mal gust i en forma de paròdia que mereix la més enèrgica repulsa".

Ha considerat que la televisió pública catalana no és respectuosa amb les creences religioses , i ha afegit: "Fa molt de temps que ja no és 'la Nostra'. Ara, molt menys. Així no s'uneix a un país".