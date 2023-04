Les quatre grans figures que encapçalessin el debat polític espanyol. D'esquerra a dreta: Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. @EP / ANDREU SÁNCHEZ

Queden poc menys de cinquanta dies perquè se celebrin els comicis del 28 de maig , en què s'escolliran els representants municipals i autonòmics d'Espanya. Aquest dimarts 11 d'abril tindrà lloc la primera cita de debat al Senat entre Sánchez i Feijóo . Un acarament que marcarà l' arrencada prematura de la campanya electoral de les eleccions del 2023. Aquest any, quatre cares estan cridades a ser l'esdevenir del terreny de joc polític nacional. Quatre personalitats que modelaran en panorama polític.

El president del Govern, Pedro Sánchez , s'enfronta als comicis amb seriosos problemes de cohesió al seu govern. La fractura ideològica de la coalició d'esquerres podria desencadenar grans canvis polítics. Alhora, 'l'esquerra a l'esquerra del PSOE' , que abans va representar un professor de la Universitat Autònoma de Madrid, Pablo Iglesias , ara presenta una nova divisió accentuada per la irrupció liderada per Yolanda Díaz , que està cridada a portar la batuta de l'espai polític, a instàncies de la dupla Belarra-Montero.

Mentrestant, al PP d' Alberto Núñez Feijóo segueix creixent la preocupació per la falta d'impacte de 'l'efecte Feijóo' que està deixant el partit conservador en un estat de debilitat, augmentat per la lleugera millora econòmica del país i la resistència de Vox a la moció de censura. El partit encapçalat per Santiago Abascal sembla que no s'ha vist malparat del fracàs de la moció de censura contra el Govern.

Aquest abril es perfila com un moment clau per definir les estratègies electorals, basant-se en l' allau d'enquestes, sondejos, baròmetres i prediccions que ja estan en marxa i que aniran apareixent al llarg del mes. Totes en vista de la seva projecció municipal, alhora que autonòmica, però que poden destapar grans incògnites a escala nacional . Uns comicis que, més que mai, serviran per ser la 'vara de mesurar' i de l'esdevenir de la política espanyola.

Per tot això, les enquestes prestaran especial atenció a les sis Comunitats Autònomes en què actualment governa el PSOE i que el Partit Popular (PP) pretén conquistar a les eleccions vinents del 28 de maig. Aquestes CC.AA. són València, Balears, Aragó, La Rioja, Castella-la Manxa i Extremadura .

De la mateixa manera, els sondejos també permetran aclarir els possibles resultats a les quatre grans capitals del país: Madrid, Barcelona, València i Sevilla , on les mètriques presenten una gran incertesa i resultats molt ajustats.

SÁNCHEZ CONTRA FEIJÓO

Les últimes setmanes, el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez , ha estat al centre d'atenció internacional després de participar en una sèrie de cims i viatges diplomàtics. El líder espanyol va començar el seu recorregut a Brussel·les , on es va celebrar la Cimera Europea , i posteriorment va viatjar a Santo Domingo per participar en la Cimera Iberoamericana . El mandatari espanyol també va tenir una reunió amb el president xinès, Xi Jinping , a Pequín . Posteriorment, es va traslladar a Malta, Xipre i Roma , on es va reunir amb la presidenta italiana, Giorgia Meloni .

A més, el president Sánchez ha rebut bones notícies econòmiques les últimes setmanes, amb una disminució de la desocupació i la inflació , així com un augment en el Producte Intern Brut (PIB). Aquests resultats positius són una bona notícia per al mandatari espanyol, ja que li permeten allunyar el fantasma de la recessió i redueixen la possibilitat que el seu principal oponent, Alberto Núñez Feijóo, utilitzi l'economia com a arma política en contra.

En contra, el rival polític i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist compromès en diverses decisions que l'han portat a concadenar una cadena d'errors i ser objecte de burles. En primer lloc, la moció de censura presentada per Vox, juntament amb Ramón Tamames, a la qual no va assistir i en què partit es va abstenir, evidenciant la dependència política de la massa ultradretana.

A més, Feijóo no va aconseguir capitalitzar la Cimera Iberoamericana a Santo Domingo , a la qual va assistir el president Sánchez i el Rei Felip VI i, en canvi, va participar en un pintoresc míting electoral hispanoamericà , en què la predicadora evangelista Yadira Maestre es va convertir en l'estrella de l'esdeveniment.

IRRUPCIÓ DE SUMAR CONTRA EL RENÈIXER DE PODEM

La irrupció del nou projecte polític encapçalat per Yolanda Díaz, que compta amb el suport de grans figures ideològiques de l'esquerra espanyola com Alberto Garzón, Ada Colau o Íñigo Errejón , entre d'altres, es presenta com la gran incògnita a la disputa per l'espai progressista que el PSOE no aconsegueix acaparar.

Unides Podem manté la certesa que 'l' esquerra a l'esquerra del PSOE ' és un espai liderat pels morats i proposa que Sumar se sumi al seu projecte 'transversal'. Tot i això, el partit encapçalat per la vicepresidenta segona de Govern ha descartat concórrer sota el seu paraigua i ha rebutjat la seva tutela. L'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, ha advertit que la ruptura pot ser dramàtica per a l'esquerra. Tot i això, Yolanda Díaz es manté ferm en la seva decisió i confia que el seu projecte pugui unir més forces per ser clau en les dinàmiques electorals del futur polític espanyol.

Per tot això, el panorama polític espanyol es troba en un moment clau, endinsant-se al mes d'abril, que s'anuncia ple d'enquestes, algunes contradictòries entre si. La vigília electoral d'aquest abril serà clau per destapar les incògnites i conformar les possibilitats impredictibles de l'escenari polític espanyol.