El Defensor del Poble ha emès una recomanació en què insta la Direcció General de la Policia a permetre que les preses puguin donar a llum a l'hospital sense la presència d'agents de seguretat . Aquest suggeriment s'ha inclòs en un informe que supervisa l'activitat de l' Administració penitenciària.

Segons l'informe, el departament dirigit per Ángel Gabilondo considera que la mesura actualment vigent no és necessària a causa de l'"absència de perill" que representa la presència de les recluses al centre mèdic o per al personal que hi treballa. A més, es destaca que permetre que les preses donin a llum sense ser vigilades per la policia contribuiria a "preservar-ne la dignitat i la intimitat personal".

En el balanç del 2022, el Defensor del Poble ha incorporat la petició que ha sorgit arran de les queixes presentades per diverses internes de la Unitat de Mares del Centre Penitenciari d'Alacant. El departament dirigit per Ángel Gabilondo ha indicat que, encara que cal comptar amb un protocol de seguretat policial a les unitats de custòdia hospitalària, on acudeixen presos que no poden ser atesos als mòduls d'infermeria dels seus centres penitenciaris a causa de la seva malaltia o problema de salut, en el moment del part no hi ha cap raó de seguretat que justifiqui la presència dels agents de seguretat.

El Defensor del Poble ha subratllat que la privadesa i la dignitat de les internes han de ser preservades durant el part , i que la presència dels agents de seguretat en aquests moments pot resultar invasiva i innecessària .

FALTA D'ATENCIÓ A LES SEVES NECESSITATS

A les reunions i entrevistes mantingudes pel Mecanisme Nacional de Prevenció (MNP), que depèn del Defensor del Poble, amb diferents gestants a la presó, s'han rebut nombroses queixes sobre el tracte que han rebut les recluses durant l'embaràs . En particular, s'ha destacat la manca d'atenció a les vostres necessitats, com l' alimentació i l'exercici físic , així com la manca de preparació per al part, la intimitat i la confidencialitat.

Tot i que el part de les preses es porta a terme sempre a l' hospital públic de referència , les principals queixes de les internes estan relacionades amb la manca d'intimitat a causa de la presència dels agents de seguretat. A més, moltes internes experimenten estats de tristesa i malestar emocional a causa de la manca de suport familiar durant l' hospitalització posterior al part .

El Mecanisme Nacional de Prevenció ha instat la Policia Nacional a garantir el dret de les preses a tenir una persona acompanyant que hagi triat durant el part i el postpart a l'hospital, com passa amb la població general. En aquest sentit, l'MNP ha assenyalat que és fonamental garantir que les internes tinguin accés a un part digne i respectuós amb els seus drets fonamentals, i que se'ls proporcioni el suport emocional i físic necessari durant aquest moment tan important.

IMPLICACIÓ DELS PARES

L'informe del Defensor del Poble també destaca la difícil situació que enfronten les mares a la presó i els seus fills. Segons l'informe, les dones tenen més dificultats per complir la seva condemna a presons properes a les seves famílies a causa de la menor quantitat de presons disponibles per a dones en comparació amb les d'homes. A més, l'informe assenyala que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries només compta amb dues unitats de mares on resideixen mares amb fills menors de tres anys . Això significa que moltes dones han d'abandonar altres fills al seu lloc d'origen per poder romandre a la presó amb els fills menors de tres anys.

En una visita a la unitat de mares a Alacant, el Mecanisme Nacional de Prevenció (MNP) va verificar que la situació de maternitat a la residència implica una gran concentració de les cures físiques, emocionals i assistencials del menor per part de la mare en solitari, gairebé sense possibilitat d'implicació del pare . Per tant, l'MNP ha sol·licitat a Presons que s'estableixin mesures de comunicació i convivència freqüents que facilitin la implicació dels pares en la cura, l'atenció i la responsabilitat dels seus fills.