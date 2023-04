El president de la Junta d'Andalusia ha anunciat que el seu Executiu elevarà una queixa perquè TV3 faci una rectificació, demanin disculpes i "siguin una mica més fins amb l'humor". | @EP

El president d'Andalusia, Juanma Moreno , ha assegurat aquest dilluns que els andalusos estan "farts" que part de la cadena catalana TV3 facin bromes de l'accent andalús i dels andalusos, mentre ha anunciat que el Govern demanarà una rectificació als responsables per paròdia d'una actriu vestida com la Verge del Rocío del llogaret d'Almonte (Huelva).

"Hi ha una part de directors de TV3 molt donats sempre a fer bromes dels andalusos , de l'accent andalús i de la manera de ser dels andalusos. Miri, ja estem una mica farts d'aquest tipus de coses", ha asseverat el president andalús a declaracions a la premsa moments abans de la celebració de la Junta Directiva Nacional del PP a Madrid.

Moreno ha qualificat la paròdia de TV3 com a "inoportuna i completament fora de lloc" , subratllant que els andalusos són un poble amb un ampli sentit l'humor i que els mateixos ciutadans d'Andalusia ironitzen sobre si mateix, encara que "amb afecte i respecte" .

" La Verge del Rocío és una verge molt venerada , no només per molts andalusos i espanyols, sinó que també forma part d'una cultura, una tradició i uns valors que té Andalusia", ha afegit el també president del PP andalús, confessant que per a ell les imatges "no van tenir gens de gràcia" .

En aquest sentit, ha criticat que es faci aquest tipus de contingut des d'una televisió pública pagada pels contribuents, un fet que ha considerat “un insult” . Per això, ha instat els responsables de la cadena catalana que reconeguin que "han ficat la pota" .

DEMANA UNA RECTIFICACIÓ A TV3



El president de la Junta d'Andalusia ha anunciat que el seu Executiu, a través de RTVA i Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (Forta), elevarà una queixa perquè TV3 faci una rectificació , demanin disculpes i “siguin una mica més fins amb l'humor".

"No se'ns acudeix a nosaltres fer paròdies de cap poble, cap accent, cap tradició o cap imatge venerada", ha conclòs.