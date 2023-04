L'Institut Armat col·loca Rovira i altres membres d'ERC en l'organització del que semblava un moviment ciutadà de caràcter espontani. Els investigadors han aconseguit identificar els partits i les entitats independentistes que haurien orquestrat les accions de Tsunami Democràtic, amb Rovira al capdavant de l'estructura política. | @EP

La Guàrdia Civil situa la secretària general d'ERC, Marta Rovira , en la gestió a l'ombra de Tsunami Democràtic , en un informe incorporat a la causa secreta que s'investiga a l' Audiència Nacional pels greus disturbis sorgits a les mobilitzacions de la plataforma independentista després de conèixer-se la sentència del 'procés'.

Segons ha avançat 'El Confidencial' i han confirmat fonts coneixedores de les indagacions, l' Institut Armat col·loca Rovira i altres membres d'ERC en l'organització del que aparentava ser un moviment ciutadà de caràcter espontani. Els investigadors han aconseguit identificar els partits i les entitats independentistes que haurien orquestrat les accions de Tsunami Democràtic , amb Rovira al capdavant de l'estructura política.

Aquest escenari complicaria l'horitzó judicial de Rovira, que s'havia aclarit després de l'eliminació de la sedició . Després revisar el seu processament per l'1-O a la llum de la reforma penal, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena va canviar aquest delicte pel de desobediència , només penat amb multa i inhabilitació --no amb presó--, el que aplanava el seu retorn a Espanya des de Suïssa , on va fugir.

El Jutjat Central d'Instrucció Número 6, a càrrec de Manuel García Castellón, va començar a investigar Tsunami Democràtic el 2019 amb l'objectiu d'aclarir qui estaven darrere i quines eren les fonts de finançament.

Des d'aleshores, la causa roman secreta , una qüestió que l'empresari català Oriol Soler , un dels investigats, ha portat el Tribunal Constitucional via recurs d'empara per aixecar el secret de sumari.

Una de les qüestions sobre les quals es va posar la lupa al seu moment va ser que Tsunami Democràtic va utilitzar una aplicació mòbil per a les seves accions de protestes, com l'intent d' assalt de l'Aeroport de Barcelona-El Prat , el tall de la frontera de la Jonquera o les reiterades protestes amb barricades davant de la Prefectura de la Policia a Via Laietana.

EL NEXO AMB 'VOLOH'



García Castellón va sumar a aquesta causa secreta part de 'Voloh' , un altre cas on el Jutjat d'Instrucció Número 1 de Barcelona, dirigit per Joaquín Aguirre , investiga el presumpte desviament de fons públics per finançar el procés independentista.

El nexe entre les dues causes seria l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell , que va ser detingut en el marc de 'Voloh', i al qual el jutge Aguirre atribueix "l'activitat de direcció i participació directa" a les accions de Tsunami Democràtic durant la tardor de 2019.

En concret, l'instructor va precisar a la interlocutòria d'entrada i registre que Vendrell va dir que enviaria "a gent per protegir plaça Urquinaona" , es va referir a les protestes als voltants del Camp Nou ia l'autopista i va demanar no fer manifestacions només a Barcelona .

A més, per al titular del jutjat barceloní, "s'arriba a la presumpció que Vendrell no només participa en el moviment de Tsunami, sinó que dóna instruccions de les accions que s'han de fer" .

SUPORTS PER A ROVIRA I ALTRES INVESTIGATS



Fonts de la investigació recorden que el 2020, un any després dels greus disturbis per la sentència del 'procés', la Guàrdia Civil va recollir en informes remesos al jutge de ' Voloh ' les converses telefòniques en què els suposats caps usaven malnoms per tractar de dificultar les indagacions policials.

Rovira era esmentada amb el sobrenom de Matagalls i les punxades telefòniques també van servir per identificar Mandela , àlies amb què era coneguda Marta Molina , una altra dirigent d'ERC presumptament vinculada a Tsunami Democràtic ia les protestes al voltant d'un partit de futbol entre el FC Barcelona i el Reial Madrid a la Ciutat Comtal.

En aquests informes també es parlava de l'expresident català Carles Puigdemont amb el sobrenom de ' Pelomocho ' i se citaven reunions amb Xavier Vinyals --president de la Plataforma Pro Seleccions, una de les entitats a través de les quals s'haurien desviat fons públics-- amb ' Canalla ', nom en clau de l'empresari Josep Campmajó.

Segons les citades fonts, la Guàrdia Civil també inclou al nucli dur de Tsunami Democràtic Vendrell , al qual se cita amb el sobrenom d'' Índigo ' i Soler , àlies ' Rigobert '.

Els greus disturbis protagonitzats per Tsunami Democràtic en resposta a la sentència que va condemnar els líders del 'procés' impulsors del referèndum de l'1-O va portar a investigar una reunió a Ginebra l'agost del 2019 en què van participar Puigdemont i Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

La investigació, d'acord amb les fonts esmentades, es va centrar en un primer terme en el paper preponderant de Puigdemont i líders de la CUP, però el desenvolupament de les diligències judicials hauria posat en relleu el lideratge de Rovira i altres dirigents d'ERC.