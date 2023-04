A la reunió s'han establert les línies generals del desplegament de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat, encarregades de garantir el desenvolupament de l'esdeveniment, que reunirà líders europeus en una cimera el 5 d'octubre. | @EP

El Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha liderat la reunió preparatòria i de coordinació a l' Ajuntament de Granada per reunir dissenyar un dispositiu de seguretat que garanteixi la protecció de la celebració del Consell Europeu , que Espanya presidirà els propers 5 i 6 d'octubre a la ciutat andalusa.



Durant la reunió, els presents han establert les línies generals del desplegament de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat , encarregades de garantir el desenvolupament normal de l'esdeveniment europeu. Aquest esdeveniment, que reunirà líders europeus en una cimera el 5 d'octubre, el seguirà l'endemà un Consell Europeu informal, presidit pel cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



A més, durant la trobada s'han establert les pautes de protecció dels integrants de les diferents delegacions europees que assistiran als caps d'Estat i presidents de govern que participaran en la cimera, així com dels seus acompanyants, que disposaran d'un programa d'activitats alternatiu a l'oficial.

Així mateix, els responsables del dispositiu de seguretat han estudiat el reforç dels dispositius policials dels aeroports de Granada i Màlaga , que rebran les diferents delegacions. També s'ha planificat la protecció de les vies de desplaçament de les comitives oficials, així com dels diferents hotels on s'allotjaran els assistents a l'esdeveniment.



ASSISTENTS A LA REUNIÓ



El ministre de l'Interior ha estat acompanyat per diversos membres del seu departament, incloent-hi el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez , el director general de Coordinació i Estudis, Jose Antonio Rodríguez , i el cap de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Operacions de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Carlos Meca . També hi van assistir representants de Presidència del Govern, incloent-hi la secretària general, la directora de l'Oficina de Coordinació per a la Presidència Espanyola de la Unió Europea i la directora del Departament de Seguretat de Presidència de Govern.

A més, van participar l'alcalde de Granada, Francisco Cuenca , el delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández , i la subdelegada a Granada, Pedro Fernández . També va haver-hi representants de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Granada i l'Estat Major del Comandament d'Operacions del Ministeri de Defensa.



PLA ESPECÍFIC DE SEGURETAT



A la trobada celebrada aquest dilluns, el secretari d'Estat de Seguretat ha adonat de la Instrucció 2/2023, per ell signada el 23 de març passat, que va posar en marxa el Pla Especial de Seguretat amb motiu de la Presidència Espanyola de la Unió Europea , que va fixar les directrius generals de coordinació de Policia Nacional i Guàrdia Civil i la col·laboració amb aquestes de les policies locals i, si escau, d'altres cossos policials autonòmics i que ja està activat en la fase preventiva des del passat 15 d'abril.



El Pla Operatiu Específic, dissenyat d'acord amb les directrius establertes a la Instrucció 2/2023, constarà de tres fases ben definides. La primera serà la Fase Preventiva , que es posarà en marxa amb la deguda antelació per a la correcta planificació. La segona fase serà la Fase d'Alerta , que serà activada l'1 d'octubre. Per acabar, es durà a terme la Fase Crítica , que entrarà en vigor 24 hores abans de l'inici de la cimera europea.

La Policia Local de Granada també participarà en el desplegament policial de protecció per a la celebració del Consell Europeu. Els efectius d'aquesta força policial tindran entre les seves responsabilitats la cura del desplaçament urbà de les caravanes oficials , així com la protecció de diversos espais públics granadins que acolliran esdeveniments oficials i alternatius relacionats amb el desenvolupament de la cimera europea.