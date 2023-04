Una sessió del Parlament. Foto: Parlament de Catalunya

Els grups d'ERC i CUP al Parlament de Catalunya han registrat, de manera conjunta, una proposició de llei per reformar parcialment el reglament de la cambra per prohibir, entre d'altres, els discursos d'odi. Segons les dues formacions, s'estan registrant més casos des de la irrupció de Vox.

Les formacions d'esquerra diuen que, el que pretenen amb aquesta petició, és que "el Parlament no els reprodueixi (sobre els discursos d'odi) i que la Mesa tingui eines per aturar-los".

Per això, proposen que es posi per escrit al reglament que no es puguin fer servir "relats intolerants" i que es deixin clars els criteris per valorar quins són, i incloure'ls com un dels motius per fer trucades a l'ordre i fins i tot per decretar la expulsió de qui els pronunciï.

A més, volen que prosperi una disposició tercera que repliqui els criteris que recomanen diverses institucions internacionals, que prohibirien els discursos d'odi i intolerants a l'exercici de les funcions parlamentàries.

També reclamen que tots aquells que no signin el compromís "de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament" no puguin ser elegits pels òrgans parlamentaris.