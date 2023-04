Foto: Parlament de Catalunya

"Totes les forces polítiques hem d'estar interessades a resoldre el conflicte amb l'estat". Així s´ha manifestat, el migdia d´aquest 11 d´abril, Pere Aragonès en referència al´acord de claredat per demanar un referèndum pactat al govern espanyol. El president de la Generalitat ha explicat, després de la reunió del Govern, que vol tenir debats amb partits, entitats i ciutadania per abordar la proposta per a un referèndum pactat després de les eleccions municipals del 28 de maig.

En la seva compareixença davant els mitjans, Aragonès ha explicat que el Govern encarregarà properament a un consell acadèmic "plural" un informe que exposi fórmules democràtiques per resoldre el conflicte polític a Catalunya, a partir de preguntes que plantejarà el mateix Executiu català.

Les conclusions dels experts es debatran després a tres espais (una taula de partits, debats amb la societat civil organitzada i 8 focus groups de 100 ciutadans, un per vegueria), i les seves reflexions es recolliran en un informe final que rebrà el Govern i que servirà per encarrilar la proposta catalana dacord de claredat.