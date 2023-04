L'activista Carla Antonelli amb la líder de Más Madrid, Mónica García, i el número quatre de la formació a la llista municipal de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño - EUROPA PRESS - ALEJANDRO MARTÍNEZ

L'activista pels drets de les persones trans Carla Antonelli torna a la primera línia política després d'abandonar el PSOE i ho fa sumant-se com a independent al número cinc a la llista de la candidata a l'Assemblea de Més Madrid , Mónica García . "Jo estic on m'estimen, on se'm respecta", ha declarat des de la Plaça de Chueca.

"I ho diré sempre, perquè no ens enganyem: jo estic on m'estimen, on se'm respecta i on a més et reben amb els braços oberts", ha declarat una emocionada Antonelli, flanquejada per Mónica García i pel número quatre de la llista municipal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Per Antonelli tornar a la primera línia política, fer-ho amb Más Madrid i al número cinc és "un honor, un compromís i una responsabilitat". Les seves primeres paraules han estat per agrair l'acollida que li va donar Madrid ja fa 44 anys. "Des d'un grapat de cendres vaig ressorgir", ha rememorat.

Tampoc no ha oblidat el pas durant una dècada per l'Assemblea, on es va aprovar la Llei Trans regional i també la LGTBI. "Aquesta és una de les raons principalment per la qual torno a l'Assemblea de la mà de Más Madrid ia més de la mà de Mónica García, la que serà la propera presidenta de la Comunitat", ha traslladat a la premsa.

LA "TRANSFÒBIA OPORTUNISTA I INTERESSADA" D'AJÚS

Ho fa “per fer complir i reglamentar les lleis que Isabel Díaz Ayuso no ha volgut reglamentar ni fer complir”. Carla Antonelli ha acusat la presidenta regional de caure en una "transfòbia oportunista i interessada en anunciar que des del PP es derogaran aspectes fonamentals" de la Llei Trans regional aprovada el 2016 i que "no ha causat cap problema".

"De sobte, davant d'aquest soroll normalitzat i quotidianitzat que és la transfòbia en aquest país, per desgràcia, s'han volgut apuntar a aquest carro", ha llançat a la 'popular'.

COINCIDEIX AMB MÉS MADRID "ABSOLUTA I PLENAMENT"

Ara tornarà a l'Assemblea per "defensar els interessos de les i els madrilenys en tots els aspectes i en tots els sentits" i des d'una formació política en què coincideix "absoluta i plenament". I ho fa perquè és “una formació política verda, una feminista, compromesa amb els drets socials i totalment i absolutament pro trans i LGTBI”, com recullen els estatuts de l'organització.

Carla Antonelli s'ha compromès a defensar els mateixos interessos que defensa com a activista des de l'any 1977, els drets de les persones trans i LGTBI. "I jo aniré de la mà sempre amb qui ens rebi en una profunda abraçada, que és el que ha fet Más Madrid", ha afirmat una emocionada candidata.

GUARDA "GRANS COMPANYS I COMPANYES AL PSOE"

Antonelli ha assegurat que guarda "grans companyes i companys al PSOE". "Hi ha hagut moments històrics i èpics de la mà de José Luis Rodríguez Zapatero i de Pedro Zerolo. Per això dic que jo he estat i estaré sempre al mateix lloc, on em correspon, que és a la defensa d'aquests drets", ha traslladat als periodistes.

"I ara estic com a candidata independent amb una formació política que defensa els mateixos interessos", ha afegit, després de confessar que li "xopa l'emoció i la il·lusió" en el seu treball "colze a colze per veure Mónica García com a presidenta d'aquesta Comunitat, que s'ha de treure la pols i la caspa de sobre”.

Madrid és una regió "de totes, tots i tots, es mereix una oportunitat perquè torni realment a brillar el sol i la llum de l'esperança, on ningú no sigui deixat de banda, ni on hi hagi gent que pensi que una part de la societat no mereix tenir els mateixos drets que tots”.

A ANTONELLI "LI CORREN ELS DRETS CIVILS PER LES VENES"

Mónica García ha aplaudit que "la família de Más Madrid creix i de la millor manera possible" en incorporar "una persona que és referent, que és estimada i admirada" en allò que és "tot un luxe, un honor i també un privilegi ".

"És una responsabilitat perquè governarem per ampliar els drets civils, aquests drets que vol retallar la senyora Ayuso, els drets del col·lectiu LGTBI", ha subratllat la candidata regional de Más Madrid.

Mónica García ha assegurat que a Carla Antonelli "li corre Madrid per les venes, li corren els drets civils" perquè "és una activista imprescindible a la política".

Per a Fernández Rubiño, també emocionat en la benvinguda a Antonelli, és un "autèntic orgull, un honor poder compartir aquesta candidatura" amb ella, una referència en la lluita pels drets LGTBI a Espanya, una persona que ha contribuït amb el seu cos i amb el seu activisme durant dècades a ser un país més lliure”.

"Ha aconseguit drets històrics en què molts espanyols ens sentim reconeguts i que ara lluitarà per fer un Madrid millor", ha remarcat. "Poder compartir trinxera, poder compartir espai, és un motiu d'emoció absolut. I ja eres una companya, sempre ho vas ser, però ara molt més. Aconseguirem grans èxits el 28 de maig al teu costat. Moltes gràcies la Carla per acompanyar-nos" , ha acabat Fernández Rubiño.