El sindicalista Suso Díaz i el candidat de Por Coruña a l'alcaldia, José Manuel Sande / @EP

El sindicalista Suso Díaz , pare de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , tancarà la llista de Por Coruña, la candidatura conformada per Podem, Esquerda Unida i Alianza Verde , amb José Manuel Sande com a candidat a l'alcaldia de la ciutat.

Díaz, nascut a Ferrol, però amb vinculació amb la ciutat herculina, va ser treballador d'Astano, on va desenvolupar una intensa activitat sindical que el va portar a la presó. També va exercir el càrrec de secretari xeral de CCOO a Galícia.

Ara, segons informen des de la candidatura, fa aquest pas apel·lant a l'espai de "unitat de l'esquerra" amb Por Coruña i al "revulsiu que necessita l'Ajuntament per impulsar polítiques municipals que ajudin el veïnat de la ciutat".

Per part seva, Sande ha subratllat el seu "activisme antifranquista, amb un compromís infrangible per la democràcia", a més d'agrair que formi part d'"una candidatura d'unitat on les forces polítiques combinaran amb una diversitat de perfils de persones independents".

'SUMAR'

Sobre aquesta decisió i si suposa un intent d'aproximar-se al projecte de Sumar, de Yolanda Díaz, fonts consultades han indicat que el de la vicepresidenta segona és “un moviment independent, pensant en les generals”.

Tot i això, han destacat l'"absoluta sintonia" amb el mateix i han recordat la presència de Sande a l'acte celebrat el 2 d'abril passat per la ministra. També han ressaltat la relació "estupenda" amb la ministra.

"En qualsevol cas la incorporació de Suso Díaz és personal, no ve en representació o quota", han afegit, a més d'incidir que aportarà "la seva experiència i compromís" a la candidatura.