Bauzá, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

El Parlament Europeu investiga l' eurodiputat de Ciutadans José Ramón Bauzá després de ser denunciat per assetjament laboral per un dels seus assessors parlamentaris, cas que ja està en mans del Comitè Consultiu encarregat d'estudiar les queixes per assetjament psicològic i sexual i de prevenir aquests episodis a la institució europea.

El procés s'inicia amb la denúncia d'un assessor parlamentari l'estiu passat contra l'expresident de les Balears, segons ha avançat aquest dimecres 12 d'abril el Confidencial i han confirmat fonts parlamentàries a Europa Press.

Per part seva, fonts de la formació taronja han assenyalat que es tracta d'un procés confidencial al si del Parlament Europeu, per la qual cosa han evitat emetre qualsevol valoració a l'espera de les conclusions de l'Eurocambra.

Ara el cas queda en mans de l'òrgan, format per cinc membres que pertanyen a diferents grups parlamentaris, amb una presidència rotatòria, que es reuneix un cop al mes i examina les circumstàncies de la presumpta infracció i pot sentir el diputat objecte d'una denúncia. El comitè treballa en règim de confidencialitat i una vegada conclosa la investigació, en remet el dictamen i les possibles sancions al president del Parlament Europeu.

Precisament el gener passat, la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, va suspendre de sou i feina durant 30 dies l'eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González per un cas d'"assetjament psicològic" contra tres assistents parlamentaris, en la sanció més gran d'aquest tipus a la història de la institució.

Aleshores la parlamentària socialista va negar les acusacions i va dir haver estat "injustament sancionada administrativament" i que, a més de recórrer la mesura pel procediment intern previst, també estudiaria la possibilitat d'acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea