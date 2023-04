El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno (PP-A) , ha denunciat aquest dimecres la "intolerància" que percep entre els que dirigeixen actualment l'Executiu de Catalunya, així com la "persecució diria que hostil" cap a persones d'altres comunitats autònomes com l'andalusa, i davant d'això ha dit que "troba a faltar" que el Govern d'Espanya no exerceixi un lideratge nacional que es tradueixi en una defensa dels territoris que componen el país.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, a l'acte 'Andalusia un nou lideratge' organitzat per La Vanguardia.

Són idees que Juanma Moreno ha vingut a traslladar durant la seva intervenció a la presentació del coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una trobada informativa organitzada per Europa Press Andalusia en col·laboració amb Fundació Cajasol i amb el patrocini de Cepsa, Atlantic Copper, Azvi i Grup Abades a Sevilla.

Moreno ha aprofitat la seva intervenció per subratllar que "Andalusia respecta tothom, té estabilitat i tranquil·litat política", però també surt a defensar-se "quan algú es mofa de nosaltres, dels nostres costums, els nostres accents o de la nostra manera de sentir les coses ".

Al fil, ha al·ludit Catalunya com "una terra germana" a què els andalusos "estimem profundament", i ell personalment "molt més", en comptar amb "vincles afectius, emocionals i familiars" amb "una terra que em va veure néixer “, ha remarcat.

"Per tant, precisament perquè estimem Catalunya, ens dol veure com una terra que ha estat tan cosmopolita, tan oberta i tan acollidora, avui està dirigida des de la intolerància i la manca de respecte a altres terres d´Espanya", ha manifestat Juanma Moreno, que ha al·ludit així a la "mofa a la Mare de Déu del Rocío" que recentment es va realitzar des d'un programa de la televisió autonòmica catalana, TV3, que "al final és una mofa" també "sobre sentiments i creences", segons ha opinat el president andalús.

Moreno ha denunciat també la "persecució diria que hostil, agressiva" , que a Catalunya s'ha donat "per exemple a una infermera andalusa per expressar-se lliurement i criticar l'obligatorietat de parlar català sense ofendre ningú".

Davant d'això, el president de la Junta ha comentat que "es troba a faltar el Govern d'Espanya", que, segons ha abundat, hauria de "jugar un paper de lideratge, de construcció d'un projecte comú i compartit que és Espanya", i "un paper molt més determinant a l'hora de defensar les singularitats i les diferències que tenim entre els diferents territoris i comunitats autònomes" del país.

Moreno ha afegit que "per descomptat cal construir ponts, i aquí sempre estarà la Junta d'Andalusia", però ha advertit que "els ponts no es poden construir per sobre d'Andalusia", des d'on no es cedirà" ni un mil·límetre" en aquest sentit, ha avisat.

BENDODO, "PEÇA FONAMENTAL" PER AL PROJECTE DE FEIJÓO



D'altra banda, Moreno ha dedicat la part inicial de la seva intervenció a elogiar la figura d'Elías Bendodo, un dels seus "col·laboradors més propers al llarg de molts anys" ia qui ell mateix "va afiliar al PP", segons ha explicat abans de subratllar que comparteix amb ell "una manera d'entendre la política com un gran instrument de transformació social".

Moreno ha defensat que qui fos el seu conseller de la Presidència al Govern andalús de l'anterior legislatura reuneix "moltes qualitats", entre les quals ha destacat la seva "enorme capacitat de gestió" i una "ambició intel·ligent", i ha subratllat que, des de la seva responsabilitat actual com a coordinador general del PP i director de la campanya electoral del partit de cara als comicis autonòmics i locals del 28 de maig, és "una peça que s'ha convertit fonamental en el projecte" del president del PP, Alberto Núñez Feijóo , "perquè Espanya tingui un govern millor per als espanyols".

Moreno ha ressaltat així que té "la millor opinió" de Bendodo i la seva "valia", i ha sostingut que el va deixar "marxar" del Govern andalús perquè "Espanya necessita tenir Feijóo com a president del Govern, i la presència de Bendodo a la direcció del PP enforteix el projecte de Feijóo i, a més, li aporta, juntament amb companys com Juan Bravo, aquest toc, aquest accent andalús, aquesta visió des del sud necessària a l'hora de conformar un projecte polític i social per al conjunt del país ".

En aquesta línia, el president de la Junta i del PP-A ha defensat que Bendodo és "un actiu molt valuós per consolidar l'única alternativa possible a l'actual majoria de l'esquerra" que governa a Espanya amb "partits que estan pràcticament en confrontació" permanent", amb una "estètica de permanent desgovern que malmet la imatge i projecció d'Espanya i llasta les possibilitats de futur" del país, segons ha advertit Moreno, que ha apel·lat a la necessitat que els espanyols tinguin "un Govern solvent, seriós i moderat".

"Andalusia sortirà guanyant si al Govern de la nació hi ha un projecte que ha de ser integrador i amb polítiques intel·ligents i assenyades pensant en el ciutadà, i sempre amb equilibri", ha afirmat Moreno en aquesta línia, alhora que ha reivindicat per a Espanya "un projecte en sintonia amb les polítiques reformistes que estan funcionant a Andalusia per crear benestar i ocupació".

Finalment, Moreno ha defensat que "Espanya serà un país més fort i pròsper si hi ha cooperació, enteniment i coresponsabilitat entre les diferents administracions, i si hi ha respecte" entre elles, ha emfatitzat.