El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en roda de premsa des de l?ETAP del Besòs.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar aquest dimarts que convocarà debats amb partits, entitats i ciutadania per abordar la proposta d?un acord de claredat per a un referèndum d?independència pactat després de les eleccions municipals del 28 de maig. En roda de premsa després del Consell Executiu, ha explicat que el Govern encarregarà properament a un consell acadèmic "plural" un informe que plantegi fórmules democràtiques per resoldre el conflicte polític a Catalunya, i que després se sotmetrà a debat. Tot i això, aquesta proposta, inspirada en la via canadenca que va permetre realitzar el referèndum del Quebec, no ha quallat entre els seus possibles socis independentistes ni en el seu principal interlocutor, el Govern espanyol.

En presentar la proposta, Aragonès es va mostrar confiat que Junts i la CUP li donarien suport: "Quin independentista vaig poder estar en contra d'un referèndum sobre la independència de Catalunya? Perquè la proposta de claredat que vull plantejar és això". Però res no ha estat com esperava el president.

El portaveu de Junts, Josep Rius, va respondre ràpid a la proposta d'Aragonès assegurant que és "una fugida endavant després del fracàs de la taula de diàleg", a més d'acusar-lo de llançar-la per tints electoralistes. "Fa tuf d'electoralisme. L'acord de claredat va ser sotmès a votació al Parlament i va ser rebutjat, i la mateixa Moncloa també ho va rebutjar", va destacar en declaracions als mitjans. Junts segueix apostant per la via de confrontació directa amb l'Estat, afirmant que la manera de culminar el procés d'independència és seguir el mandat de l'1-O: "El que queda per fer és que es faci efectiva la república catalana", va sentenciar Rius .

Per la seva banda, des de la CUP tampoc no han donat suport a la proposta. La diputada cupaire al Parlament Laia Estrada va assegurar que l'acord de claredat "no té recorregut si el que pretén és fer avançar el procés d'autodeterminació", i ha demanat a ERC assumeixi que l'Estat no s'obrirà mai a pactar un referèndum a Catalunya . "No s'obriran mai a negociar i no s'avindrà a reconèixer el nostre dret a la independència. És una realitat que cal assumir, no ens hem d'autoenganyar", va declarar en roda de premsa després de la proposta d'Aragonès.

UNA VIA MORTA

La proposta llançada per Aragonès passa per assolir un acord entre la Generalitat i el Govern espanyol emulant la via canadenca. La província francòfona del Quebec , després de celebrar dos referèndums el 1980 i un altre el 1995 -en el segon l'opció unionista va guanyar per la mínima- va aconseguir l'any 2000 tancar un 'Acord de Claredat' amb el Govern del Canadà que va ser ratificat pel Parlament.

Al document es defineixen aspectes que defineixen un futur referèndum pactat, com que el Parlament canadenc podrà decidir si la pregunta formulada pel Quebec és prou clara, o que la majoria simple per part dels independentistes no és suficient per aconseguir la secessió. També defineixen els assumptes que entrarien en la negociació entre els dos països en cas que triomfés la independència, com les fronteres, repartiment de la propietat pública o el deute nacional.

Tot i això, aquesta via pactista, tal com han avisat Junts i la CUP, no té vies de prosperar a Espanya, i l'Executiu ja ha rebutjat la proposta El ministre de la Presidència, Félix Bolaños , ha assegurat aquest dimecres que la proposta de Aragonès és tornar al bucle que va fraccionar la societat catalana i va fer perdre una dècada a la comunitat autònoma. Des del Govern creuen que l'Acord de Claredat és “molt poc útil i realista”.

El ministre de la Presidència ha atribuït la proposta al fet que els partits estan en campanya electoral, i ha tancat la porta a les aspiracions d'ERC: "Per descomptat, cap proposta que sigui tornar al passat, que fraccioni la societat catalana, que tensioni els catalans, que cronifiqui un conflicte que torni a aquest bucle en què va estar Catalunya durant tants anys, que va suposar una dècada perduda per als catalans", ha exclamat.

ARAGONÈS INSISTEIX: "TOTES LES NEGOCIACIONS COMENCEN AMB UN NO"