La presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) ha demanat a la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, que prengui una decisió en un termini de deu dies respecte a la retirada de l'escó de Laura Borràs , condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) a quatre anys i mig de presó per fraccionar contractes.

Aquest dijous l'òrgan electoral ha analitzat els escrits presentats pel PP, Vox i Ciutadans sol·licitant la retirada de l'escó a Borràs.

Els tres partits demanen que es respecti l'article 6,2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que estableix que no es podrà triar com a representant públic condemnats per sentència, encara que no sigui ferm, per delictes contra les institucions del Estat.