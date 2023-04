La sala de vista de l'AN. Foto: Europa Press

El jutge de l' Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat deixar en llibertat amb mesures cautelars l'home que estava a la presó provisional com a presumpte autor de l'enviament de 6 cartes amb explosius al president del Govern, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, a les instal·lacions de l'empresa Instalaza, a l'ambaixada dels Estats Units a la capital i al centre de satèl·lits Base Aèria de Torrejón .

En una interlocutòria, el magistrat li imposa com a mesures cautelars a l'investigat, Pompeyo González Pascual, l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat més proper al seu domicili, la prohibició de sortida del territori, la retirada del passaport, així com l'obligació de fixar un domicili i un número de telèfon on es pot localitzar.

En línia amb l'informe emès per la Fiscalia, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 entén que procedeix la llibertat sense fiança perquè no hi ha un risc actual de destrucció de fonts de prova, ja que ja s'han efectuat les diligències de instrucció més rellevants per obtenir els indicis de criminalitat substancials que apunten cap a aquest investigat.

Va ser el 27 de gener passat quan Calama va acordar presó incondicional per a aquest jubilat de Miranda d'Ebre, que va ser detingut com a presumpte autor de l'enviament de cartes explosives a diverses institucions. En aquesta interlocutòria, explicava que encara que no hi havia indicis que l'investigat pertanyés ni col·laborés amb cap banda o grup organitzat terrorista, les accions que objectivament se li imputen, el context en què es produeixen (guerra d'Ucraïna) i els destinataris dels paquets evidenciaven que al seu ànim hi era present "l'objectiu d'alterar greument la pau pública".