La líder de Junts i presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs , ha acusat la vicepresidenta en funcions de presidenta de la Cambra, Alba Vergés , de ja haver vulnerat els seus drets "deliberadament, premeditadament, injustament i antidemocràticament" quan ella i altres membres de la Mesa la van suspendre el juliol del 2022.

"Ella ja ha vulnerat els meus drets. Deliberadament. Premeditadament. Injustament. Antidemocràticament. I si té una mica de consciència ho sap. I la gent també. A Igualada, especialment", ha expressat Borràs en un apunt a Twitter.

Ho ha dit en resposta a un altre tuit d'un usuari que deia que Vergés té "10 dies per decidir de quin costat està, de l'opressor o de l'oprimit?", en relació amb la notificació de la Junts Electoral Central (JEC) al Parlament sobre la retirada de l?escó a Borràs després d?haver estat condemnada per prevaricació i falsedat documental, i que la Cambra ha rebut aquest mateix divendres per burofax.