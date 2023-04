L´Ajuntament de Barcelona. Foto: Ai. de Barcelona

L' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha publicat un informe en què recomana als ajuntaments de Barcelona, Madrid, Alacant, Còrdova, Palma i Valladolid que evitin nous augments de despeses o baixades d'ingressos amb caràcter estructural el finançament permanent del qual no estigui garantida.

Més enllà de l'advertiment a aquests governs municipals, AIReF també ha alertat de la mateixa situació altres organismes de govern, com les diputacions de València i Sevilla, el Cabildo de Tenerife, el Consell de Mallorca i la Diputació Foral de Guipúscoa.

En aquest context, l'autoritat econòmica assenyala que el creixement mitjà de la despesa computable el 2022 va ser superior al 9%, una xifra que no té precedent en anys anteriors, i es produeix després d'un augment de més del 7% del 2021.

Les pujades es deuen, segons el parer d'AIReF, a l' expansió de la despesa corrent. Entre el 2019 i el 2022 (període en què han estat suspeses les regles fiscals) la despesa computable de les grans corporacions locals van pujar un 23%.

Més enllà dels advertiments a aquests 11 organismes, AIReF els ha sol·licitat que duguin a terme una anàlisi del caràcter estructural de l'increment de despesa que han registrat des del 2019. El resultat d'aquest estudi haurà de ser enviat a l'autoritat econòmica tan aviat com el tinguin disponible.

Perquè els sigui més senzill, durant la presentació dels resultats de l'informe, des d'AIReF van explicar que faran arribar un model d'anàlisi a totes les corporacions on apareixerà, amb detall, tota la informació que us han d'enviar. Igualment, van mostrar la intenció de dur a terme, en tots aquests casos, un seguiment de l'evolució de la despesa per a aquest 2023 i també fer una anàlisi dels increments que totes aquestes administracions van fer en anys anteriors.

"UN RISC PER A LA SOSTENIBILITAT"

L'avís de l'autoritat econòmica arriba a poc més d'un mes per a les eleccions municipals del 28 de maig, fet que suposa una estrebada d'orelles per als governs municipals de les dues ciutats més grans i poblades d'Espanya.

AIReF conclou el seu escrit assegurant que "el manteniment el 2023 d´aquestes taxes de creixement de la despesa computable suposaria un deteriorament del saldo de les grans corporacions locals i un risc per a la sostenibilitat".