El PSOE celebra aquest dissabte i diumenge a València la Convenció Municipal en què acudiran els seus principals alcaldes i candidats a governs locals a les eleccions del 28 de maig. És el principal acte que durà a terme el partit durant la precampanya i a més dels càrrecs locals acudirà bona part de la direcció federal, inclòs el secretari general, Pedro Sánchez , que intervindrà a la cloenda de diumenge.

No hi acudiran, però, la gran majoria de barons socialistes, que han al·legat motius d'agenda a les seves respectives comunitats per justificar la seva absència. A més, des de Ferraz subratllen la convenció és municipal i no autonòmica i per tant el protagonisme recau sobre els candidats locals. En l'àmbit autonòmic només està previst que acudeixin els líders del partit a Madrid, Juan Lobato ; Andalusia, Juan Espadas i Galícia, Valentín Formoso .

Els socialistes acabaran de perfilar en aquest conclave el seu programa marc per a municipals, que marcarà les línies generals per elaborar els programes electorals a cadascuna de les localitats on es presenten, més de 7.500 segons han indicat. L'expresident del Govern, José Luis Rodrígeuz Zapatero i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo , seran els convidats més destacats.

VALÈNCIA, EN JOC EL 28M

El lloc elegit, València , és la plaça on es lliura una de les batalles més importants per comprovar cap a quina banda es decanta el resultat final dels comicis autonòmics i municipals del 28M.

Els socialistes busquen mantenir el govern de la Generalitat en mans de Ximo Puig mentre el PP espera que el seu nou candidat, Carlos Mazón aconsegueixi un govern que també suposaria un suport a les aspiracions del líder del partit, Alberto Núñez Feijóo , si arribés a La Moncloa a les generals de final d'any.

La Convenció arrencarà dissabte al matí amb l'elecció de la taula, que previsiblement quedarà en mans de l'exministra i candidata a l'alcaldia de Las Palmas, Carolina Darias . Tot seguit, Zapatero i la ministra d'Hisenda i Funció Pública i vicesecretària general del partit, María Jesús Montero , pronunciaran les intervencions d'inauguració.

Al llarg del matí de dissabte es duran a terme quatre comissions sobre municipalisme en què s'abordaran diverses problemàtiques. Una sobre municipis socials solidaris i saludables, coordinada per l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"CARRERERS FEMINISTES"

La segona taula, sobre municipis sostenibles, la dirigirà l'alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz ; la de municipis savis i assegurances, l'exministra i candidata a Madrid, Reyes Maroto , i finalment la de municipis sense bretxa de gènere tindrà al capdavant la regidora de Toledo, Milagros Tolón.

Sobre aquest últim punt, el PSOE promourà la inclusió de "carrerers feministes" perquè les propostes de nous noms de carrers siguin de dones destacades i corregir així el desequilibri que existeix actualment, ja que només el 13% dels noms de la llista de carrers corresponen a dones .

Ja a la tarda començaran dos bancs de bones pràctiques en què participen els alcaldes de Màlaga, Palma, Avilés (Astúries), Camargo (Cantàbria) i Candelaria (Canàries), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Osca, Segòvia i Càceres.

Després, a partir de les 18.00 hores començarà un diàleg sobre municipis i Agenda 2030 moderat pel candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , en què també intervindrà la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera .

Una hora més començarà el segon, titulat 'Dona i poder local' amb la ministra portaveu i de Política Territorial, Isabel Rodríguez , l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo --una de les convidades destacades-- i la presidenta de l'associació de municipis portuguesos, Luisa Salgueiro .

Ja diumenge, es votaran les conclusions del programa marc i es clourà l'acte, amb les intervencions de Sánchez, Puig i la candidata a l'alcaldia de València, Sandra Gómez.