La Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha posat en dubte que Rodalies operarà millor sota la gestió de la Generalitat: "La gestió dels Ferrocarrils de la Generalitat no té res a veure amb Rodalies, estem parlant d'una xarxa molt més gran" . | @EP

La Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha dit que des del Govern no ha rebut pressions per arribar a un acord sobre la Llei d'Habitatge : “Per nosaltres ha estat un compromís, un objectiu, i no hem rebut pressions de ningú perquè som els primers que estàvem convençuts”.

En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte recollida, la ministra ha defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez , des del principi de la legislatura "va dir que aquest país necessitava aquesta Llei d'Habitatge".

Ha considerat que regular el preu "no serà suficient" per solucionar el problema dels lloguers a ciutats tensades com Barcelona, però creu que l'aprovació de la llei serà un pas endavant perquè en aquestes ciutats es pugui garantir un habitatge digne.

"No és només una llei de lloguers" , ha sostingut, i ha explicat que la llei pretén establir una regulació per controlar els preus, però també contempla altres mesures en matèria d'habitatge com l' impuls de l'oferta de pisos protegits.

ACORD DE CLARITAT



Sobre la proposta d'un acord de claredat per a un referèndum d'independència pactat presentada pel president del Govern, Pere Aragonès , ha apuntat que "s'ha d'estudiar bé" i ha recalcat que el límit negociador del PSOE és el compliment de la Constitució.

Preguntada per si Catalunya votarà d'alguna manera sobre la seva autodeterminació, Sánchez ha afirmat que "es votarà sempre que hi hagi la possibilitat de fer una votació sobre la base d'un acord que estigui recolzat per la Constitució".

FERROVIAL



Pel que fa a la marxa de Ferrovial d'Espanya, ha asseverat que "no és una bona notícia que una empresa com aquesta, que s'ha forjat i crescut gràcies a la inversió en obra pública que s'ha fet per part del Govern d'Espanya i amb aportacions de tots els espanyols prengui aquesta decisió".

Sánchez ha reiterat textualment que aquesta marxa no està prou motivada i que mostra el poc patriotisme de l'empresa , i ha explicat que des del Govern han intentat "que hi hagués un replantejament d'aquesta decisió, però no ha estat possible".

TRASPÀS DE RENFE A LA GENERALITAT



La ministre ha posat en dubte que Rodalies operarà millor sota la gestió de la Generalitat : "La gestió dels Ferrocarrils de la Generalitat no té res a veure amb Rodalies, estem parlant d'una xarxa molt més gran".

En aquesta línia, ha considerat que és "superficial" per part de la Generalitat dir que Rodalies funcionaria millor si la gestionés el Govern, i ha defensat la capacitat de gestió de Renfe i Adif.