La líder de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs , ha afirmat que continuarà treballant per aconseguir la independència de Catalunya malgrat la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC): "Jo no ho deixo".

Ho ha dit en la seva intervenció a la Jornada Municipalista de Junts de les Terres de l'Ebre , a Amposta (Tarragona), després que aquest divendres la Junta Electoral Central (JEC) donés 10 dies al Parlament per informar de les mesures que prengui sobre Borràs , a qui l'òrgan electoral considera inelegible com a presidenta del Parlament després de la condemna per prevaricació i falsedat documental.

Segons Borràs, des de Junts no poden “deixar-ho estar pel compromís amb la gent, i encara que costi, que costa molt; encara que sigui complicat” , i encara que l'Estat utilitzi totes les eines i estratègies per dissuadir el moviment independentista, ha dit textualment.

Així doncs, ha destacat que ella i el seu partit segueixen treballant: “Voldrien que estiguéssim lamentant-nos perquè la situació és complicada, però, en canvi, estem al peu del canó”.

"Ens volen inhabilitar per fer política , però nosaltres estem per habilitar totes les persones", ha insistit, i ha defensat que des de Junts seguiran fent política per avançar cap a la independència i resoldre problemes.

"SEQUERA D'ESCONS" AL PARLAMENT



Borràs ha criticat el Govern per no afrontar acords com el de la sequera , i ha assegurat que es tracta d´un Govern minoritari que "pateix sequera d'escons al Parlament, sequera de propostes de país, i sequera de voluntat de confrontació amb l´Estat ".

En aquesta línia, ha acusat l'executiu liderat per Pere Aragonès d'"intentar dissimular la incapacitat de gestionar el país i d'assolir la independència".