El diputat independent Pablo Cambronero , pertanyent al grup Mixt al Congrés després de la seva sortida de Ciutadans, ha registrat al Congrés una proposició no de llei que demana al Govern la inclusió al Codi Penal de forma expressa de la misàndria, com a odi a l'home o home pel fet de ser-ho .

A la iniciativa es reclama, a més, que s'inclogui un subtipus penal agreujat per a quan les persones que exerceixin aquesta misàndria siguin càrrecs públics .

Cambronero reclama a la seva iniciativa la reforma de l'article 510 del Codi Penal que contempla els delictes d'odi i que en la seva "àmplia redacció", segons indica, "no contempla exposicions concretes d'odi amb un origen clarament sexual o biològic" com " la misogínia" , ni la misàndria ".

Segons el diputat, "veient la casuística actual" les dues situacions "haurien d'estar contemplades a la Norma fonamental penal de l'ordenament jurídic" a Espanya.

"Les manifestacions públiques d'odi a tot un gènere biològic es mostren com a impunes en pràcticament totes les ocasions en què es produeixen, sobretot i sobretot, les manifestacions d'odi fetes amb publicitat realitzades per fins i tot càrrecs i representants públics contra els homes pel fet de ser homes", denuncia Cambronero al text registrat.

UN TERME "PRÀCTICAMENT DESCONEGUT"

En ell explica que la Misandria "és una paraula pràcticament desconeguda , i no només gramaticalment parlant, sinó també jurídicament" la qual cosa és, a parer seu, "molt pitjor". Segons ha assenyalat, aquesta situació "amenaça clarament el dret més fonamental contemplat a la Constitució Espanyola de 1978 " que és "l'Article 14 (Dret d'Igualtat)".

És per això que reclama la inclusió a l'article 510 del Codi Penal dels termes misàndria, com a manifestació d'odi a l'home pel fet de ser-ho, i la Misogínia, com a manifestació d'odi a la dona pel fet de ser-ho i que deuran estar penats amb les penes establertes en aquest precepte. És a dir, entre sis mesos a dos anys de presó.

La proposició no de llei també crida l'Executiu a condemnar les manifestacions de la Secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez , en què "fa referència que 'els homes són violadors' " i demana que " la destitueixi fulminantment i fins i tot de compte a la Fiscalia General de l'Estat perquè es dirimeixin possibles responsabilitats penals".