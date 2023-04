El president d'ERC ha assegurat que ERC és la formació que tindrà més llistes a Catalunya per a les eleccions municipals, i és "l'únic partit polític que presentarà llistes a totes les capitals de comarques del país". | @EP

El president d'ERC, Oriol Junqueras , ha reivindicat Catalunya com a "referent en aquesta lluita contra els enemics de la democràcia" i ha assegurat que la formació republicana n'és el principal objectiu.

Ho ha dit aquest dissabte a la 'Festa de la República' d'ERC a Barcelona , en què també han intervingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta; el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall; el portaveu d'ERC al Congrés i candidat del partit a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Gabriel Rufián, i la número dos de la candidatura d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany.

"No és gens casual que els enemics de la democràcia ens tinguin a nosaltres com a principal objectiu, perquè sempre ens han tingut i perquè sempre hem estat el partit polític més represaliat i ho continuem sent", ha asseverat.

Junqueras s'ha mostrat orgullós que, segons la seva opinió, a ERC siguin els que han "encarnat millor a cada moment de la història" la defensa de la democràcia, perquè considera que és un deure davant les generacions passades i futures.

Ha considerat que la defensa de la democràcia s'ha de dur a terme amb el conjunt de la societat: “Farem tot el necessari perquè sigui una lluita compartida”, ha apuntat.

LLISTES A "TOTES LES CAPITALS"



Ha assegurat que ERC és la formació que tindrà més llistes a Catalunya per a les eleccions municipals, sent "l'únic partit polític que presentarà llistes a totes les capitals de comarques del país".

En aquest sentit, ha reivindicat textualment la ciutat de Barcelona com el bressol d'una sèrie d'esdeveniments històrics i com un espai on "història i futur es donen la mà".

L'acte també ha comptat amb l'assistència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; el conseller de Territori, Juli Fernández; el conseller de Salut, Manel Balcells; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'exconseller Raül Romeva, entre d'altres.