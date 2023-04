"La llei que s'ha aprovat per Bildu i ERC per definició no pot ser una bona llei. Com que Bildu i ERC són els que han acordat entre PSOE i Unides Podem, serà un desastre total i absolut", ha apuntat l'alcalde de Madrid. | @EP

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha vaticinat aquest dissabte que la Llei d'Habitatge "serà un desastre total i absolut" perquè "no està inspirada per experts en habitatge, sinó per Bildu i ERC".

"La llei que s'ha aprovat per Bildu i ERC per definició no pot ser una bona llei. Sent Bildu i ERC els que han acordat entre PSOE i Unides Podem , serà un desastre total i absolut", ha apuntat davant els periodistes des del Centre de Majors Nicolás Salmerón .

L'acord aconseguit pels partits del Govern de coalició, Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu per desbloquejar la Llei d'Habitatge consolidarà el límit al preu del lloguer a tot el territori espanyol, independentment que sigui o no àrea tensionada, permetrà rebaixar de deu a cinc immobles el concepte de grans forquilles i estendrà a les persones físiques les restriccions per a arrendadors contemplades en aquestes zones tensionades.

Per a Almeida, això "no solucionarà el problema de l'habitatge i sí que ho agreujarà". Ha exemplificat aquesta afirmació amb Barcelona, ciutat on s'ha "inspirat la llei" i on, ha continuat, "els preus han pujat el doble que a la ciutat de Madrid".