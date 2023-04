Per a l'alcaldable de Barcelona pel PSC, l'acord aconseguit aquest divendres "és una consecució importantíssima d'un acord progressista que millorarà la vida especialment de la gent més jove". | @EP

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona , Jaume Collboni , ha destacat que l'acord del Govern amb ERC i Bildu per aprovar al Congrés de la Llei d'Habitatge és una "fita històrica" i que beneficiarà especialment els joves i menors de 35 anys.

Ho ha dit en la intervenció a la Conferència Municipal del PSOE celebrada a València aquest dissabte, l'endemà d'anunciar-se l'acord, que "regula per primera vegada el dret constitucional a l'habitatge".

Ha concretat que, en el cas de grans ciutats com Barcelona, "que comença a ser una situació dramàtica per l'espiral de pujada de preus dels darrers mesos i anys", la Llei permetrà topar el creixement dels preus dels lloguers.

Ha assegurat que això permetrà "contenir aquesta pujada embogida de preus, que sobretot afecta els joves i menors de 35 anys, i la gent que es vol emancipar i no ho pot fer".

"UN ACORD PROGRESSISTA" A FAVOR DELS MÉS JOVES



Per ell, l'acord aconseguit aquest divendres "és una consecució importantíssima d'un acord progressista que millorarà la vida especialment de la gent més jove".

També ha detallat que la Llei ha de "donar garantia jurídica i seguretat als petits propietaris perquè treguin els seus pisos al mercat de lloguer, perquè el següent objectiu serà generar la màxima oferta possible".

25.000 PISOS PROTEGITS A BARCELONA EN 8 ANYS



Per a Collboni, "això vol dir construir pisos socials i que les administracions" bolquin esforços econòmics per fer-ho possible, i ha afegit que el seu pla per a Barcelona consisteix a garantir 25.000 pisos protegits els 8 anys vinents.

Ha assegurat que aquest pla permetrà "no només contenir l'escalada dels preus del lloguer, sinó augmentar l'oferta d'habitatge al mercat, que contribuirà també a abaixar els preus".

"POLÍTICA ÚTIL PENSANT EN ELS CIUTADANS"



Ha destacat que l'acte d'aquest dissabte és "la confirmació del que és la política útil pensant en els ciutadans", i ha afirmat textualment que els membres del partit assisteixen a la trobada amb ànima de vencedors de les pròximes eleccions.

"Per primera vegada en 12 anys a Barcelona serà possible una victòria socialista, serà possible recuperar l'Alcaldia i serà possible una victòria del PSC a Catalunya al conjunt de la comunitat, com ho serà al conjunt d'Espanya, veient les propostes, l'ànim i l'ímpetu amb què el partit s'està bolcant en aquesta campanya", ha defensat.

També ha reivindicat que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el PSOE estan "aconseguint d'una manera clara i palpable millores objectives en les condicions de vida i treball dels ciutadans del país", i ho ha exemplificat amb la pujada del Salari Mínim Interprofessional i la reforma de les pensions.