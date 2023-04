L'exconsellera i eurodiputada de Junts ha criticat que el dia que la van detenir els Mossos d'Esquadra van practicar una detenció il·legal, i ha considerat que “no va ser un accident, va ser una operació que estava clarament organitzada”. | @EP

L'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí , ha sostingut que no compareixerà davant el jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena , que l'ha citat a declarar el 24 d'abril com a investigada per presumpta desobediència a l'1-O, perquè assegura que té "altres coses a fer aquests mateixos dies".

En una entrevista a 8TV recuperada aquest diumenge, ha explicat que ha enviat al comitè jurídic del Parlament Europeu una demanda d'empara i ha assegurat que és motiu per paralitzar la cita amb Llarena: “En el moment que un cas entra a discussió en aquest comitè s'entén que el procediment hauria d'estar suspès”.

D'altra banda, ha criticat que el dia que la van detenir els Mossos d'Esquadra van practicar -textualment- una detenció il·legal, i ha considerat que "no va ser un accident, va ser una operació que estava clarament organitzada".