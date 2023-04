La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona ha considerat que durant aquesta legislatura a l'Ajuntament s'ha “funcionat a la pràctica com un tripartit” juntament amb el PSC i ERC. | @EP

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz , ha defensat un "govern progressista tan ampli com sigui possible" liderat per BComú a l'Ajuntament de la ciutat després de les eleccions municipals.

En una entrevista aquest diumenge al diari 'Nació', ha defensat el seu partit com a única garantia d'un govern progressista a la ciutat : "Però no només participant, sinó liderant-lo".

Sanz ha considerat que durant aquesta legislatura a l'Ajuntament s'ha "funcionat a la pràctica com un tripartit" juntament amb el PSC i ERC.

Preguntada pels objectius concrets que té plantejats per al mandat següent, Sanz ha subratllat la seva voluntat d'acabar amb les "autopistes urbanes" a Barcelona i, després d'intervenir a les avingudes Diagonal i Meridiana , ha assenyalat que l'assignatura pendent és el carrer Aragó.

Sobre la situació del turisme a la ciutat, ha indicat que l'Ajuntament "ha fet el que podia fer , que era regular i establir un límit d'allotjaments de pernoctacions dins de la ciutat", i ha atribuït les altres competències a la Generalitat.

Ha celebrat haver desbloquejat projectes com el de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz, Les Tres Xemeneies i l'antiga presó La Model , i ha destacat que busquen prioritzar les necessitats dels veïns: "Totes aquelles condicions que es puguin establir per evitar l'especulació i la gentrificació les posarem”.