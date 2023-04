Jordi Turull: "Nosaltres ni tenim togues, ni les volem, ni tenim clavegueres, ni les volem. Tenim una cosa molt potent que són les urnes i la força de les urnes". | @EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha augurat aquest diumenge que l'acord de claredat que proposa el president de la Generalitat, Pere Aragonès , “acabarà sent l'acord de la brevetat i de la soledat”.

Ho ha defensat en la seva intervenció a la presentació dels caps de llista del partit per a les municipals de la vegueria del Penedès, celebrada a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Ha assegurat que serà "de brevetat perquè és un acord que ja va néixer mort , perquè al Parlament de Catalunya la majoria de forces independentistes ja van dir que no, i perquè el Govern de l'Estat ho ha deixat clar".

I ha afegit que serà "de solitud perquè, veient els experts que volen posar al capdavant, queda clar que això no va de com els catalans" culminen el que es va votar i va decidir l'1-O , segons ell.

Ha defensat que el gran actiu de l'independentisme és la seva capacitat de mobilització i ha acusat el Govern d'"adormir aquesta força de la gent, segrestar aquesta força de la gent, i dir 'tranquils, que ja ho farem nosaltres, ho farem tot'" .

"QUE NO ENS DIGUIN, QUE NO HI HA ALTERNATIVES, PERQUÈ N'HI HA"



"Que no ens diguin que no hi ha alternatives, perquè n'hi ha. Una cosa és que no els agradi, que no estiguin disposats, però alternativa n'hi ha, i passa per justament afavorir els grans actius d'aquest país", ha dit Turull, que ha insistit que aquest gran actiu és la mobilització.

Ha considerat que votar a les pròximes eleccions municipals és la millor resposta davant l'Estat espanyol: " Nosaltres ni tenim togues, ni les volem, ni tenim clavegueres, ni les volem . Tenim una cosa molt potent que són les urnes i la força de les urnes".

NO PERMETRÀ QUE "S'ACABI INSTITUCIONALITZANT LA INCOMPETÈNCIA"



I ha criticat la gestió de la sequera a Catalunya per part del Govern : "Avui ja la Unió Europea està advertint que el Govern no ha fet els deures, perquè no hi ha aquesta actitud d'escoltar, estar, anticipar-se i decidir" .

Ha dit textualment que la Generalitat deixa la feina per fer i ha afegit que Junts no permetrà que, "com està passant amb la sequera, s'acabi institucionalitzant la incompetència".