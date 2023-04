La iniciativa, anomenada 'Avança la teva pensió per crear la teva llar', permetria que els joves "tinguin una oportunitat d'accedir a un habitatge assequible" i "viure on vulguin", ha reivindicat la portaveu nacional de Ciutadans. | @EP

Ciutadans ha proposat avançar als menors de 35 anys que hagin cotitzat almenys cinc anys el 10% de la pensió perquè puguin pagar l'entrada d'un habitatge , que no podrien vendre en cinc anys com a requisit.

Així ho ha anunciat la portaveu nacional de Ciutadans, Patricia Guasp , aquest diumenge en un acte a Madrid on la formació ha presentat una trentena de mesures per facilitar l'accés dels joves a comprar un habitatge.

La iniciativa, anomenada 'Avança la teva pensió per crear la teva llar' , permetria que els joves "tinguin una oportunitat d'accedir a un habitatge assequible" i "viure on vulguin", ha reivindicat Guasp.

Així, ha afavorit les mesures de Cs en favor de l'habitatge davant "les polítiques fracassades" del Govern, entre les quals ha assenyalat la nova Llei d'Habitatge , una norma que, segons ell, "ja neix fracassada" , "no aporta res" i "agreuja" la situació del mercat "perquè hi haurà menys oferta".

En aquest sentit, Guasp ha censurat les polítiques "intervencionistes" del PP i el PSOE en matèria d'habitatge, ja que, segons ha explicat, davant l'increment dels preus, el salari dels joves només ha pujat un 3% des del 2008 .

"No vull un futur hipotecat com el que tenen els joves ara, vull una Espanya que miri el futur amb mesures que funcionin, no intervencionistes", ha reiterat, per qüestionar "per què seguir al servei d'un sistema caduc, fracassat i del segle XX".

En aquesta mateixa trobada, la candidata a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Araceli Gómez , ha fet un recorregut pel problema de l'habitatge a Madrid des dels anys 80 i ha assenyalat els partits del bipartidisme perquè “no han trobat un sistema per oferir habitatges en 40 anys", per la qual cosa a parer seu "no són les polítiques d'habitatges les que fallen, sinó els polítics que les posen en marxa".

"Els del bipartidisme volen que els creguin, que els votin, i per això se les venen les que tenen de lloguer, de manera que el parc d'habitatges de lloguer social desapareix", ha dit sobre les mesures.

Per la seva banda, la candidata a l'Alcaldia, Begoña Villacís , ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de mentir amb la Llei de l'Habitatge que, ha advertit, augmentarà els preus . No tenen escrúpols a enganyar”.