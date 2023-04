Sánchez i Feijóo, en un acte al Senat. Foto: Europa Press



El PSOE ja manté contactes amb el PP per tirar endavant la reforma de la llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual (coneguda com a llei 'del sol sí que és sí') ia partir d'aquesta setmana negociaran esmenes amb el principal partit de l'oposició.

Així ho han assenyalat fonts socialistes a Europa Press, que consideren que les qüestions tècniques plantejades pels populars per donar el seu suport a la norma estan ben plantejades. En qualsevol cas, el PSOE no preveu parlar sobre un possible augment de penes.

La reforma de la llei del 'només sí que és sí' ha generat una divisió entre els socis de coalició, PSOE i Unides Podem, que no s'han posat d'acord per modificar la norma. Els socialistes són partidaris de corregir la llei, que ja ha generat 978 rebaixes de penes a condemnats per delictes sexuals i 104 excarceracions.

Com que Unides Podem s'ha mostrat reticent a la modificació, el PSOE va presentar en solitari una proposició de llei per dur-la a terme. En el primer tràmit al Congrés, la presa en consideració, els morats hi van votar en contra, encara que el PSOE la va tirar endavant amb el suport del PP.

Aquest dilluns el Congrés inicia la darrera fase de la tramitació de la reforma de la llei amb la posada en marxa de la ponència, on els grups parlamentaris hauran de negociar les esmenes presentades al text impulsat pel PSOE.

Els socialistes ja van assenyalar que no negociarien les esmenes presentades per Unidas Podemos al costat d'ERC i Bildu perquè al seu parer no donaven resposta al problema de la norma.

EL PP ADMET ELS CONTACTES

Diumenge 16 el president del Govern va demanar perdó a les víctimes de la llei del sol sí que és sí i ha assegurat que es posarà una solució als efectes indesitjats de la mateixa. "Si cal demanar perdó a les víctimes, jo demano perdó a les víctimes per aquests efectes indesitjats", ha indicat en una entrevista concedida a El Correo .

Alhora, ha assenyalat que la reforma s'aprovarà "amb el suport dels grups que estiguin disposats a respectar el cor de llei però a resoldre des d'un punt de vista jurídic i tècnic aquests efectes indesitjats" i, si es pot comptar "amb el suport de la dreta per al bé d'una causa feminista, benvingut sigui".

De l'altra banda, fonts dels populars a la Cambra Baixa també han indicat a Europa Press que els últims dies els dos partits han mantingut contacte sobre aquest tema, encara que sense tancar res concret. Però aquestes converses, segons han indicat les mateixes fonts, porten el principal partit de l'oposició a veure possible una reforma amb els vots del PP i el PSOE.