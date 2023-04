Arxiu - La directora de cinema Carla Simón - Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

La directora de cinema i guionista Carla Simón ha anunciat aquest dilluns que finalment no formarà part de la candidatura de Junts a les Planes d'Hostoles , Cogolls i les Encies (Girona) de cara a les eleccions municipals del maig davant la "lectura descontextualitzada" que considera que s'ha fet de la participació.

"Vull aclarir que no sóc de Junts. No comparteixo la seva opció política ni la majoria de les seves idees", ha sostingut Simón en un comunicat en què ha remarcat que la seva participació era simbòlica i ocupava el lloc número 10 com a independent.

"No tinc dubte que el grup de Pablo Odell liderarà Les Planes d'Hostoles amb cura i intel·ligència, i animo la gent del meu poble a valorar el seu programa electoral", ha dit.