La ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la coportaveu de Podemos, Isa Serra / @EP

La portaveu nacional d' Unidas Podemos ha assegurat que el seu partit se suma a la petició de perdó del president del Govern Pedro Sánchez a les víctimes d'agressors sexuals després de la rebaixa de penes per la Llei del sol sí que és sí, tot i que insisteix a responsabilitzar " una minoria de jutges" de les revisions de les condemnes i veu "inexplicable" el pacte entre PSOE i PP per reformar la norma.

"Des del nostre punt de vista cal tenir total empatia amb el que estan patint les víctimes d'agressions sexuals amb aquesta situació que s'ha generat", ha reconegut Isa Serra en una entrevista a TVE, que ha assegurat que "per descomptat" Unidas Podemos se suma a la petició de perdó feta pel cap de l'Executiu.

Tot i això, ha defensat la necessitat de dir a les víctimes que les rebaixes de condemnes tenen a veure "amb les decisions d'una minoria de jutges de rebaixar penes en contra del criteri de la Fiscalia i en contra de la Llei del sol si és sí". Segons la seva opinió, no fer-ho "seria mentir, no dir-los la veritat".

Per a la dirigent de la formació morada "és important tenir en compte que això és una conseqüència d´una transformació del Codi Penal que és molt important per al país i que hi ha jutges que no volen complir".

Respecte a l'acord entre el PSOE i el PP per aprovar la reforma de la norma, Serra ha insistit a qualificar-lo de "mala notícia per a totes les dones". "És una volta al Codi Penal de la rajada, una volta al vell esquema entre abús i agressió", s'ha lamentat Serra.

En aquest sentit, ha recordat que el mateix Partit Popular "està dient que això suposa una tornada a l'esquema anterior, al codi penal anterior" i ha recordat, així mateix, que la reforma "no soluciona el problema de les revisions".

"Aquestes revisions són una decisió per part d'una minoria de jutges en contra del que ha dit la Fiscalia General que ha emès una circular que diu el mateix que diu el Ministeri d'Igualtat des que va sorgir aquest problema i és que aquestes revisions no s'adeqüen a la llei, no s'adeqüen al dret transitori i cal recórrer-les", ha afegit. Per tant, Serra considera que la reforma de la llei "és una cessió a aquesta campanya per part de la dreta judicial, mediàtica i política".

Per a la dirigent de Podemos és "inexplicable" que el PSOE pacti amb el PP "que sempre està en contra dels avenços feministes, tot i que considera que encara s'està "a temps" per revertir la situació. "Avui és la comissió, dijous és el ple i demanem al Partit Socialista que rectifiqui, que deixi anar la mà del Partit Popular i acordi amb la majoria feminista de la Cambra protegir la llei només sí que és sí, protegir el consentiment i protegir les víctimes de les agressions sexuals”.