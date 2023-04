Congrés / @EP

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest dimarts l'informe de ponència de la reforma a la Llei del 'només sí que és sí' impulsada pel PSOE i que ha comptat amb el suport de PP, PNB i Junts. Unides Podemos, ERC i Bildu s'hi han posicionat en contra, mentre que Vox ha decidit no votar.

El text, que serà ratificat aquest dijous al Ple de la Cambra baixa, s'ha aprovat finalment amb diverses modificacions, principalment tècniques, que els socialistes han acordat amb el PP. Entre elles, destaca el text que corregeix la destipificació que la llei fa per error de la distribució o difusió pública a través d'Internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació o de la comunicació de continguts específicament destinats a promoure, incitar o fomentar la comissió de delictes d‟agressions sexuals quan es tracti de menors de 16 anys.

A més, s'hi ha inclòs un nou text que introdueix la responsabilitat de la persona jurídica en els casos de tracte degradant, assetjament laboral o assetjament immobiliari.

D'altra banda, s'han realitzat, també en acord amb el PP, modificacions a la redacció, per eliminar una paraula que no era correcta, per referir-se als menors de 16 anys com a tal, i no com a majors, com feia la llei o per adaptar lexposició de motius a aquests nous canvis.

Durant el debat, els socis del Govern que van propiciar la seva investidura han retret al PSOE el seu acord amb el PP per tirar endavant aquesta modificació i l'han cridat a reflexionar abans de dijous i tornar al costat de la resta de grups amb què ha tirat endavant majoria de les iniciatives legislatives.