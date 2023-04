Francisco Camps / @EP

L' Audiència Nacional (AN) ha suspès 'sine die' el judici a l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la 'Gürtel', a causa de la vaga de funcionaris de Justícia.

Així ho ha anunciat aquest dimarts el tribunal que ha explicat que la seva intenció és reprendre la vista oral la setmana que ve si l'aturada ho permet.

Estava previst que el judici es reprengués aquest dimarts amb la declaració d'una sèrie de testimonis, entre els quals hi ha el que fos gerent de l'Empresa Municipal del Sòl i l'Habitatge de Boadilla de la Muntanya Cessar Tomás Martín Morales, jutjat en altres peces de Gürtel.

Cal recordar que Camps s'enfronta a una petició de la Fiscalia Anticorrupció de dos anys i mig de presó per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la trama 'Gürtel', del contracte per a l'expositor valencià de la edició de Fitur 2009.

Aquest dilluns es van produir les primeres aturades parcials com a conseqüència de la vaga convocada per CSIF, el Sindicat de Treballadors de l'Administració de Justícia (STAJ), les Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) per reclamar a la ministra una pujada salarial en línia amb l'aprovada per als lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) --de fins a uns 450 euros--.

A més de l' increment salarial , els sindicats insten a paralitzar la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa perquè, segons ell, imposa noves condicions laborals sense negociació prèvia, així com una "redefinició" de les funcions dels empleats públics de l'administració de justícia.