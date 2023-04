Tribunal Suprem / @EP

El Tribunal Suprem (TS) ha eliminat la darrera excusa que permetia als Ajuntaments no tornar la plusvàlua municipal, després de l'anul·lació del Tribunal Constitucional (TC) el 26 d'octubre del 2021. En una sentència (Recurs núm. 4254/2021) que afecta l'Ajuntament d'Arona (Tenerife) i que té implicacions en molts altres casos, com el d'Albacete, el TS ha determinat que la doctrina del TC també s'aplica a aquells que van impugnar l'impost sense haver experimentat un increment de valor. Aquest últim assumpte ha estat aclarit pel TS, tal com va fer prèviament en el cas dels contribuents que no van argumentar la inconstitucionalitat de l'impost, segons ha informat Vozpópuli.

Tot i això, encara hi ha un recurs important pendent en què el Tribunal Suprem decidirà si la sentència del Tribunal Constitucional és efectiva des del 26 d'octubre de 2021, quan la decisió es va avançar en una nota, o des de la publicació de la sentència al Butlletí Oficial de l'Estat el 25 de novembre de 2021. Aquesta decisió podria tenir un impacte de 200 milions d'euros als ajuntaments.

En aquest darrer error arran del recurs de l'empresa Delfines Atlánticos contra l' Ajuntament d'Arona, serà el TS qui decideixi si la sentència del TC del 26 d'octubre obliga en tots els casos a l'anul·lació de les liquidacions que no són fermes i consentides , i al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts a les sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions que no han estat decidides definitivament, sense entrar a valorar l'existència o no d'una situació inexpressiva de capacitat econòmica, és a dir, si hi va haver un increment de valor.

La sentència, el ponent de la qual és el magistrat Francisco José Navarro Sanchís, estableix que "no es pot considerar una situació consolidada que impedeixi l'aplicació dels efectes declarats" pel TC. Per tant, "la liquidació tributària per l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana impugnada és invàlida i sense eficàcia per la inconstitucionalitat de les seves normes legals de cobertura".

El Tribunal Suprem arriba a la conclusió que resulta indiferent en aquest cas que la sentència d'apel·lació hagi declarat no provada la minusvalidesa, ja que les raons exposades en aquesta sentència perden tota la seva força de convicció en no tenir en compte la inexistència del tribut per inconstitucionalitat de la llei que el regulava i donava cobertura, que és el motiu principal d'aquesta cassació.

LA NOVA PLUSVÀLUA

Recentment s'ha conegut una sentència del Tribunal Suprem en relació amb la plusvàlua municipal, que es produeix poc després que el Tribunal Constitucional hagi desestimat un recurs d'inconstitucionalitat presentat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular contra el Reial decret llei 26/ 2021 que regula el nou impost. Si el recurs hagués estat estimat, hauria causat un important impacte a les arques públiques i hauria augmentat la inseguretat jurídica al voltant de la plusvàlua municipal.

La decisió esmentada ha evitat que les arques públiques pateixin una pèrdua d'almenys 3.000 milions d'euros, ja que l'impost de plusvàlua municipal recapta prop de 200 milions al mes des de la seva entrada en vigor el 10 de novembre del 2021 en la nova configuració. Si s'hagués anul·lat com a Reial decret llei, es perdria tot el que s'ha recaptat fins ara. Actualment, el projecte es troba al Congrés des de fa un any, però està paralitzat. En cas que el recurs hagués prosperat, la tramitació del projecte s'acceleraria.