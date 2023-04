El líder popular. Foto: Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat aquest dimarts 18 d'abril donar una ajuda d'emancipació per un import de 1.000 euros als joves per pagar les “despeses objectives de llogar o comprar un habitatge”. De la mateixa manera, el polític gallec ha defensat ampliar el bo de lloguer jove i incrementar les cessions de sòls dotacionals d?ajuntaments i comunitats autònomes per construir habitatges i cedir-los amb un preu de lloguer taxat que sigui un 40% menor al preu del mercat.

Així s'ha pronunciat en una trobada amb joves per exposar algunes mesures de la seva proposta d'habitatge, en què ha estat acompanyat pel secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, la consellera madrilenya d'Habitatge, Paloma Martín, i el president de Noves Generacions del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, i la secretària general de la mateixa organització, Paula de las Heras.

Feijóo ha criticat les mesures "erràtiques" i les "fantasmades" en matèria d'habitatge del Govern de Pedro Sánchez, a qui ha recriminat que en els cinc anys que porta al Palau de la Moncloa no hagi fet res per solucionar aquest problema que afecta especialment als joves.

PACTE D'ESTAT

En la intervenció, el cap de l'oposició ha defensat "construir i pactar el primer pacte d'habitatge a Espanya". "Fem un pacte d'Estat perquè això afecta totes les administracions públiques", ha emfatitzat.

Feijóo també ha al·ludit a la proposta que va avançar aquest dilluns el PP: avalar un 15% la compra de la primera vivenda per a joves, així com avalar el cost de la fiança del lloguer per a rendes mesures i baixes. També ha defensat mesures per fer front a l'ocupació il·legal com el desallotjament exprés en 24 hores