Un moment de la reunió de la Taula. Foto: Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament ha acordat, dimarts 18 d'abril, encarregar als serveis jurídics de la Cambra catalana la redacció d'al·legacions a la notificació de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de l'escó a la presidenta suspesa de la Cambra i líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, després d'haver estat condemnada per prevaricació i falsedat documental, segons han explicat fonts parlamentàries a Europa Press .

El Parlament va rebre divendres passat 14 la notificació oficial de la JEC, que va donar 10 dies (que finalitzen el dia 28 que ve) a la Cambra catalana per informar de les mesures que prengui per retirar l'acta a Borràs.

Segons les mateixes fonts, la Mesa ha acordat, amb el vot en contra del PSC, encarregar les al·legacions per oposar-se a la ingerència de la JEC i defensar el Reglament del Parlament, que no preveu la retirada de l'escó fins que no hi hagi una sentència ferma.

Borràs va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC) i encara pot recórrer la sentència que, per tant, no és ferma.

Les mateixes fonts han explicat que els membres del PSC a la Mesa han votat en contra les al·legacions perquè ja hi ha 2 sentències del Tribunal Suprem (TS) dels casos de l'expresident Quim Torra i el diputat Pau Juvillà que donen la raó a la JEC .

EL PSC VOL REFORMAR EL REGLAMENT

D'altra banda, la Mesa ha admès a tràmit una esmena a la totalitat de Junts a la proposta de reforma del Reglament per part del PSC, que busca modificar-lo per detallar "en quins casos i de quina manera" la Cambra pot cessar els membres de la Mesa del Parlament (incloent-hi la presidenta) i les taules de les comissions.

Així mateix, segons les mateixes fonts, la Mesa ha rebutjat la reconsideració presentada per Vox sobre la Proposició de Llei d'ERC i la CUP per limitar els discursos d'odi al Parlament, incorporar el vot telemàtic en situacions excepcionals i ampliar els supòsits de delegació de vot.

L'òrgan de la Cambra catalana també ha tramitat els 4 procediments d'urgència extraordinària sobre les assignacions dels expresidents, un del PSC, un dels comuns i dos ciutadans.

Finalment, la Mesa ha tractat, sense arribar a un nou acord, el recurs del PSC amb què va anul·lar els acords de la Mesa del Parlament que, el juliol del 2022, van mantenir la delegació de vot de l'exconseller Lluís Puig.