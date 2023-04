Díaz / ep

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha evitat aquest dimarts en roda de premsa respondre qüestions sobre el seu paper a la campanya al 28M, la seva posició sobre el Marroc, si hi havia més distància amb Podem o sobre la seva relació amb l'exvicepresident Pablo Iglesias , en subratllar que se centraria en assumptes de la "política útil".

Durant una compareixença a Nova York, després de defensar una resolució sobre economia social davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, Díaz ha estat interpel·lada pels mitjans de comunicació sobre diverses qüestions relacionades amb la seva entrevista de diumenge passat al programa 'Salvados'.

Per exemple i respecte a l'afirmació d'Esglésies que les seves paraules, que va definir com una "amanida d'hòsties", allunyaven més Podem i Sumar, la titular de Treball ha assenyalat que li encantaria respondre aquesta qüestió però no ho havia de fer ni ho podia fer , perquè estava centrada en la “política útil”.

Qüestionada també sobre si mantenia o matisava que el Marroc era una dictadura, com va llançar diumenge, la vicepresidenta s'ha limitat a manifestar que agraeix el suport d'aquesta nació a la resolució sobre economia social, cosa que el feia feliç atès que manté una gestió diària amb el país en polítiques relacionades amb els treballadors.

Alhora, ha eludit entrar en la posició que mantindria a la campanya les eleccions autonòmiques del 28-M, a quines formacions recolzaria durant els actes electorals i si entre elles hi havia Unides Podem.

D'altra banda, la ministra de Treball ha assenyalat durant la compareixença en el "qüestionament" que fan els "populismes de dretes" del moviment feminista i del sindicalisme, dos sectors clau per eixamplar la democràcia.

"No és casualitat i ho fan senzillament perquè saben de la importància de l'enorme poder de transformació que tenen aquests dos moviments", ha afegit Díaz per reivindicar la necessitat de seguir defensant el sindicalisme i els feminismes, perquè no hi pot haver canvis al món sense les dones.