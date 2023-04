Arxiu - El Rei emèrit Juan Carlos I.

El Rei emèrit arribarà aquest dimecres a Espanya en què serà la seva segona visita des que es va traslladar l'agost del 2020 a Unió dels Emirats Àrabs (EAU) i ho farà obviant el malestar que el seu viatge ha ocasionat a Zarzuela, que ja després de la primera visita havia demanat a Joan Carles més discreció en els seus futurs desplaçaments.

Segons les fonts consultades, el viatge del pare de Felip VI ha generat "malestar" a Zarzuela, on es va tenir notícia dels plans de viatjar novament a la localitat gallega de Sanxenxo per la premsa sense que hi hagués una comunicació prèvia de les seves intencions a la Casa del Rei.

A Zarzuela consideren particularment "inoportú" que la visita es produeixi en aquests moments atesa la proximitat amb les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig i per tant en període preelectoral, encara que reconeixen que es tracta una decisió personal del pare del Rei i l'emmarquen a la seva vida privada, com també ha fet el Govern.

Ja la primera visita que va fer a Espanya Joan Carles a finals de maig de l'any passat havia generat malestar a la Casa del Rei , a causa de l'expectació amb què es van seguir tots els seus moviments durant la seva estada a Sanxenxo ia l'interès suscitat, molt lluny de la privadesa amb què havia manifestat que volia que transcorreguessin aquest tipus de desplaçaments.

Així ho va fer veure Felip VI a la trobada que tots dos van mantenir a Zarzuela el 23 de maig. Després del mateix, la Casa del Rei va recordar a Joan Carles en un comunicat que a la seva carta per notificar-li que Abu Dhabi seria la seva residència permanent també li havia dit que quan visités Espanya volia fer-ho amb "la major privadesa possible".

Aleshores, el missatge va calar aparentment a l'emèrit, ja que no va tornar al juny per a una nova regata com s'havia avançat, i en els mesos següents ha mantingut un silenci inusual, sense recórrer al seu entorn més proper per traslladar missatges sobre les seves intencions o sobre la seva vida a l'exili emiratí.

SEGONA VISITA GAIREBÉ UN ANY DESPRÉS



Ha hagut de passar gairebé un any perquè Don Joan Carles torni a trepitjar terra espanyol, si bé en aquest temps ha tingut ocasió de veure's dues vegades amb el Rei, al setembre al funeral d'Isabel II a Londres i al gener al de Constantí de Grècia, germà de Donya Sofia.

Com ja va passar la primera vegada, l'emèrit aterrarà a Vigo, des d'on es traslladarà a Sanxenxo, on es preveu que romangui fins diumenge. Tot i això, al contrari que fa un any, no sembla que estigui previst un retrobament familiar a Madrid. Almenys, a l'agenda oficial dels Reis no hi figura cap esdeveniment d'aquest tipus.

L'arribada de l'emèrit a l'aeroport de Peinador, a Vigo, tindrà lloc dimecres a les 12.00 hores. L'antic monarca aterrarà procedent de Londres, on dilluns a la nit va anar a un exclusiu club acompanyat d'amics i on aquesta nit s'espera que assisteixi al xoc entre el Reial Madrid i el Chelsea a la Champions.

De Vigo es traslladarà a Sanxenxo, on a priori romandrà fins diumenge i acudirà a la regata que se celebrarà aquesta setmana en aquesta ciutat on participarà el seu vaixell, el 'Bribón' , dins de la Copa d'Espanya. Joan Carles, de 85 anys, tindria intenció de tornar a pujar a bord del vaixell en algun moment de la seva estada.

ABSÈNCIA DE DETALLS DE LA VISITA



Però al marge d'això, no hi ha gaires més detalls sobre la visita. Al contrari que l'ocasió anterior, el seu bon amic i president del Reial Club Nàutic, Pedro Campos, ha guardat un silenci sepulcral des que es va filtrar la notícia que Don Juan Carlos es desplaçaria a Sanxenxo i tampoc no ha volgut confirmar si tornarà a ser el seu amfitrió, allotjant-lo a la seva residència.

Tampoc no sembla estar al corrent dels detalls de la visita l'alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. "Ningú m'ha dit res", ha reconegut aquest dimarts, alhora que ha dit que l'antic monarca serà rebut a la localitat "com un ciutadà més".

Al Govern, també han adoptat una posició menys assertiva en aquesta ocasió, emmarcant la visita a l'àmbit privat. Tot i això, la portaveu, Isabel Rodríguez, sí que ha aclarit que el Govern continua sent de l'opinió que Don Juan Carlos hauria de brindar algun tipus d'explicació per les seves activitats en el passat.

"El Govern ha manifestat moltes vegades la seva opinió respecte als fets que es van conèixer fa temps sobre la conducta del Rei emèrit i seguim mantenint la mateixa opinió", va dir la setmana passada. Ja després de la primera visita, la portaveu de l'Executiu va considerar que l'antic monarca havia perdut l'oportunitat de brindar la "resposta" que esperaven els espanyols.

Al marge d'això, Moncloa no ha volgut comentar la visita, una decisió personal de l'emèrit, en espera de veure com transcorre finalment aquesta. No ha passat el mateix amb els socis de Govern i de legislatura.

El president del grup parlamentari d'Unidas Podemos, Jaume Asens, ha titllat de "desafortunat" el viatge i ha insistit que "no ha donat explicacions" , mentre que el coportaveu del grup, ha considerat que la seva visita és una "indecència" i un "descrèdit". "Hauria d'estar donant explicacions i no passejant-se en regates", ha defensat.

Per al portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, la visita "demostra la impunitat" d'Espanya perquè "tothom sap que (Juan Carlos I) va fomentar corruptela els últims 40 anys i pensava que part d'aquest país era seu".

Per la seva banda, la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha censurat els "xous mediàtics" que provoquen les visites de Joan Carles, alhora que ha reclamat al Govern que es revoqui el seu títol de rei emèrit per "higiene democràtica".

En opinió del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que vingui a participar en una regata és "un afegit més a totes les frivolitats" de què l'emèrit "ha donat mostra", alhora que ha fet lliscar la seva impressió que la Casa Reial vol que aquestes visites "es tornin una cosa habitual".